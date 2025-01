OL ‍: 100 millions et une grosse promesse, Textor va faire le show vendredi

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Toujours sous la menace de la DNCG pour ne pas avoir respecté certaines règles financières, l’Olympique Lyonnais a de nouveaux arguments en or pour convaincre les gendarmes du football français.

En novembre dernier, la DNCG avait frappé très fort en sanctionnant l’OL d’une rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire et d’une interdiction de recrutement pour le mercato d’hiver. Avançant désormais avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, le club rhodanien doit maintenant atteindre ses projections financières. Pour cela, Lyon compte activer plusieurs leviers que les dirigeants vont d’ailleurs évoquer avec la commission d'appel de la Fédération ce vendredi. Saisi un mois plus tard par rapport aux autres équipes sanctionnées, cet appel devant l'instance de contrôle va permettre aux Gones de contester les décisions de la DNCG. Pour cela, John Textor et Laurent Prud'homme, son directeur général, vont se « présenter avec de nouveaux éléments financiers prouvant que ses projections étaient raisonnables », comme l’explique L’Equipe.

Une injection de liquidités de 100 millions d’euros

info @lequipe

Concernant l'IPO, dont la DNCG avait jugé l’aboutissement peu probable en s’appuyant sur un expert, Eagle vient de s'assurer que UBS, une banque d'investissement mondiale, mènera l’introduction. Une communication pourrait bientôt avoir lieu. https://t.co/WFDwM9hR9u — hugo (@hugoguillemet) January 5, 2025

Le premier élément est une injection de liquidités de 100 millions d’euros, promise avant l’introduction d'Eagle à la bourse américaine. Celle-ci est déjà effective, vu que 80 % de la somme a déjà été versée pendant les fêtes. Ensuite, l’OL fera valoir son début de mercato actif. Sachant qu’en plus d’une réduction de la masse salariale, notamment due au départ libre d’Anthony Lopes à Nantes, l’OL a déjà empoché une dizaine de millions d’euros avec les ventes de Jeffinho (Botafogo) et Orban (Hoffenheim). D’autres chèques venant du mercato hivernal devraient arriver dans les semaines à venir, surtout si Botafogo venait à vendre Luiz Henrique ou Igor Jesus.

Textor avance sur la vente de Crystal Palace

Outre le marché des transferts, un autre gros dossier a bien avancé ces derniers jours, celui de la vente des parts de Textor dans le club de Crystal Palace (45 %). Eagle aurait effectivement « signé une lettre d'intention et accordé l'exclusivité à un investisseur, dont l'identité n'a pas filtré ». Par rapport à l’IPO, l’introduction en bourse sera bel et bien assurée par UBS, une banque d'investissement mondiale, de quoi rassurer la DNCG qui croyait guère à cette avance de Textor. Malgré tous ces bons arguments, l’OL sait que ce passage devant la commission d'appel de la FFF ne sera probablement pas suivi d’effets immédiats, avec une levée des sanctions par exemple. Mais en montrant sa bonne foi devant l’instance liée à la DNCG, Textor souhaite montrer l’avancée de ses promesses financières afin de partir sur un meilleur pied lors de l’examen critique prévu le 31 mai prochain, lors duquel l’OL jouera tout simplement sa survie.