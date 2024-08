OL ‍: 1.200 supporters et une bonne ambiance à l'entraînement

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Deux jours après la claque prise contre Monaco, l'Olympique Lyonnais a décidé d'ouvrir son entraînement de ce lundi au public. Le succès populaire était au rendez-vous.

Ils étaient plus de 1.200, et énormément de familles, à se presser ce lundi au Groupama OL Training Center afin de pouvoir assister à une séance de travail menée par Pierre Sage et son staff avec les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Sous un beau soleil estival, c'est dans une ambiance très sereine qu'Alexandre Lacazette et ses coéquipiers se sont entraînés, l'heure n'étant pas à la mauvaise humeur malgré le début de saison très compliqué pour l'OL. A noter que Nicolas Tagliafico, absent contre l'AS Monaco, n'était pas présent à cette séance, le défenseur argentin étant encore souffrant alors que l'OL recevra Strasbourg vendredi soir dans son stade avec l'obligation de s'imposer sous peine de clairement basculer dans la crise.