OL-MHSC : 0-0 à domicile ? Lyon peut s'estimer heureux !

Dans : OL, MHSC, Ligue 1.

Après des matchs nuls contre le PSG ou encore l’AS Monaco, Montpellier a accroché Lyon dimanche après-midi au Groupama Stadium.

Mais face aux hommes de Bruno Génésio, les partenaires de Giovanni Sio auraient pu l’emporter s’ils avaient mieux joué certains contres en deuxième mi-temps. Surtout, le milieu de terrain de l’OL a semblé parfois dépassé, forçant la défense à se livrer en égalité numérique dans certaines situations. Selon Daniel Riolo, Lyon peut pratiquement s’estimer heureux du match nul.

« Contre Montpellier, Lyon ne prend pas de but car le MHSC est très maladroit dans le dernier geste et joue mal certaines actions. En défense, le bloc était disloqué, il y avait un espace de folie entre les lignes. Sur ce match, Lyon s’en tire vraiment bien… On va me dire que Montpellier a fait des nuls contre le PSG et Monaco mais contre l’OL ce n’est pas du tout la même tournure. Au Groupama Stadium, Montpellier a dominé la rencontre et ça on ne s’y attendait pas du tout » a lancé le journaliste sur RMC. Les statistiques ne mentent pas : le MHSC a tiré autant de fois que Lyon (15), et a plus centré que le 3e de L1 à Décines. Preuve que l’OL a peut-être évité le pire…