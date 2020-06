Officiel : Toko-Ekambi lance le mercato de l'OL !

Dans : OL.

Le mercato est officiellement lancé à l’Olympique Lyonnais. Ce mardi, le club rhodanien officialise le transfert définitif du Camerounais.

En janvier dernier, c’est sous la forme d’un prêt avec option d’achat que l’OL recrutait Karl Toko-Ekambi. L’ancien attaquant de Villarreal est désormais un joueur à part entière des Gones puisque Lyon a officialisé son transfert pour 11,5 ME plus 4 ME de bonus éventuels.

« Cette levée d’option d’achat fait suite à la mutation temporaire intervenue en janvier 2020. Elle s’élève à 11,5 M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 4 M€ d’incentives ainsi qu’un intéressement de 15 % sur la plus-value d’un éventuel futur transfert (50% si le transfert a lieu avant le 15/09/20) » explique l’OL dans son communiqué, avant de poursuivre.

« Depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais, Karl Toko Ekambi (22 sélections) a signé 2 buts et 1 passe décisive en 8 matches de Ligue 1. Il pourra bien évidemment disputer la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG et le huitième de finale retour de l’UEFA Champions League face à la Juventus en août prochain. L’arrivée définitive de Karl Toko Ekambi conforte l’ambition de l’Olympique Lyonnais de se donner les moyens d’être au plus haut niveau la saison prochaine ». Une première recrue officielle pour le club rhodanien, mais pas vraiment une surprise puisque Jean-Michel Aulas avait évoqué il y a quelques semaines dans une interview la probable signature de KTE. Elle est désormais officielle.