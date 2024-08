Nuamah envoyé en Angleterre, l'OL exige 30 ME

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’opération dégraissage prend une tournure spectaculaire à l’OL à quelques heures de la fin du mercato. Orel Mangala pourrait être sacrifié au même titre qu’Ernest Nuamah, qui intéresse des clubs anglais.

Mardi, l’information en a surpris plus d’un parmi les suiveurs attentifs de l’actualité lyonnaise. Orel Mangala, en situation d’échec à l’OL depuis son arrivée il y a six mois pour plus de 35 ME, pourrait rebondir en Angleterre. Un accord est proche d’être trouvé entre le club rhodanien et Everton pour un prêt avec une option d’achat estimée à 40 ME. Un miracle dont John Textor n’est sans doute pas étranger, le patron d’Eagle Football étant en négociations pour racheter les Toffees. Ce mercredi, c’est un autre joueur de l’Olympique Lyonnais qui est associé au championnat anglais : Ernest Nuamah.

Orel Mangala, l'OL a un plan à 40 ME ! https://t.co/P99gxz10ZP — Foot01.com (@Foot01_com) August 27, 2024

A en croire les informations de L’Equipe, l’international ghanéen de 20 ans est ciblé par deux clubs de Premier League, Nottingham Forest… et Everton. Le quotidien national nous apprend que des renseignements ont été pris par les deux formations anglaises au sujet des conditions de départ de Nuamah. Désireux de dégraisser son effectif et de récupérer quelques millions d’euros dans cette fin de mercato, John Textor n’est pas fermé au départ de son attaquant, recruté à Molenbeek il y a un an, mais pas à n’importe quel prix.

Mangala et Nuamah ensemble à Everton ?

L’Olympique Lyonnais réclame 30 ME pour se séparer d’Ernest Nuamah, dont le contrat avec les Gones court jusqu’en 2028. Outre les clubs anglais, l’Arabie Saoudite surveille également la situation du joueur, mais ce dernier a fermement écarté la possibilité de rejoindre le championnat saoudien cet été. Tout devrait donc se jouer entre Everton et Nottingham Forest, à condition bien sûr que les exigences de l’OL soient comblés avec un très gros chèque. Malgré une certaine forme d’irrégularité, le natif de Kumasi a montré des choses intéressantes depuis son arrivée en France.

La saison dernière, il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en Ligue 1 en s’imposant comme un titulaire aux yeux de Pierre Sage lors de la deuxième partie de saison, contribuant au rebond de son équipe en formant un trio offensif intéressant avec Alexandre Lacazette et Saïd Benrahma.