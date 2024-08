Nice grille l'OL sur le fil pour cet international canadien

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a encore quelques envies sur ce marché des transferts estival. Cependant, certaines pistes ont du mal à se concrétiser, dont celle menant à l'international canadien Moïse Bombito.

Pierre Sage sait que son effectif devra être pléthorique et de qualité la saison prochaine afin de pouvoir jouer sur tous les tableaux. L'OL a pour le moment mis la main au portefeuille pour se renforcer au mercato. Mais les Gones cherchent encore un joueur au poste de défenseur central. Le profil de Moïse Bombito plait particulièrement aux dirigeants rhodaniens. Mais voilà, le dossier traine depuis la fin de la Copa America, que le joueur a disputée avec le Canada. De quoi laisser la place à d'autres clubs français, dont l'OGC Nice.

Nice attaque pour Moïse Bombito, l'OL n'a plus le choix

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Colorado Rapids (@coloradorapids)

Selon les informations de Fabrizio Romano ce dimanche, les Aiglons viennent de démarrer des négociations avec le Colorado Rapids pour signer Moïse Bombito. Le défenseur de 24 ans est plus que jamais ouvert à un départ en Europe et est évalué à près de 4 millions d'euros. Nice a accéléré sur le dossier d'un défenseur central après le départ ces dernières heures de Jean-Clair Todibo à West Ham. Nice a de l'argent et compte bien le réinvestir sur un joueur d'avenir et déjà aguerri au plus haut niveau. L'OL va donc devoir se bouger, sous peine de se faire chiper Moïse Bombito, qui pourrait aussi disputer la Ligue Europa la saison prochaine avec l'OGC Nice. Malgré l'arrivée récente de Jim Ratcliffe à Manchester United, Ineos veut encore développer son projet avec les Aiglons. Une arrivée de Bombito serait un beau message envoyé aux fans et observateurs niçois, quelque peu inquiets ces derniers mois mais qui vont pouvoir appréhender avec confiance la nouvelle saison, qui démarrera dans une semaine désormais.