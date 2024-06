Niakhaté signe à l'OL pour un montant aléatoire

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

En attendant le dénouement pour le dossier Thiago Almada, l’OL est sur le point de boucler l’arrivée d’un défenseur de Premier League pour une belle somme. Et confirme ses ambitions pour la saison à venir.

C’est une certitude, l’Olympique Lyonnais fera partie des clubs français les plus actifs sur le marché des transferts cet été. Depuis plusieurs semaines, John Textor, l’homme d’affaires américain, est très impliqué dans les affaires à l’OL. Le dossier menant au milieu offensif argentin Thiago Almada est encore en négociations mais ce dernier semble prêt à rejoindre Lyon cet hiver après une pige de six mois à Botafogo. Ces dernières heures, le club rhodanien a accéléré sur un autre dossier en la personne de Moussa Niakhaté, défenseur central de Nottingham Forest. Le Sénégalais a d’ores et déjà donné son accord pour rejoindre l’OL et d’après les informations du Parisien et de Foot Mercato, et il passera sa visite médicale dès ce vendredi. Lyon discute encore de quelques détails avec son homologue anglais mais le montant du transfert semble lui fixé et Lyon va sortir le chéquier pour attirer le joueur dans ses filets.

Gros écart de prix sur Niakhaté

Moussa Niakhaté passe sa visite médicale demain avant de s’engager avec #Lyon.



Le club discute encore de quelques détails avec Nottingham Forest: transfert autour de 15ME. Le défenseur a déjà donné son accord comme annoncé plus tôt par @footmercato. #mercato @leparisiensport — Benjamin Quarez (@B_Quarez) June 27, 2024

L’Olympique Lyonnais semblait en effet enclin à débourser une somme d’environ 15 millions d’euros pour finaliser ce dossier et enregistrer sa première arrivée officielle dans ce mercato estival, affirme Le Parisien. L’OL, qui a connu quelques problèmes défensifs l’an passé, doit se renforcer pour améliorer son rendement et l’arrivée du défenseur expérimenté sénégalais est un gros coup bouclé par Textor. Mais le prix reste pour le moment aléatoire, tant il diffère selon les sources. Ainsi, la presse anglais évoque un montant de 20 millions d'euros hors bonus. Même chose chez Fabrizio Romano, qui évoque 24 ME. De son côté, L'Equipe va beaucoup plus haut, en assurant que Nottingham a lâché son joueur pour 31 millions d'euros, et s'appuie sur les information du Telegraph pour ça. Un montant copieux pour un joueur évalué bien en-dessous, mais qui fait en tout cas les affaires du club anglais. Une somme étonnante d’autant que l’OL a besoin de vendre pour être sûr d’être dans les clous de la DNCG et un départ de Jake O’Brien, pourtant efficace devant la cage adverse l’an dernier, est de plus en plus probable. Lyon espère que Niakhaté parviendra à trouver la stabilité défensive que les Gones cherchaient tout au long de la saison 2023/2024.