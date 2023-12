Nemanja Matic à l'OL, le gros coup du mercato

Dans : OL.

L'OL prépare ses coups lors du prochain mercato hivernal, qui ouvrira ses portes dans quelques heures. Parmi les chantiers prioritaires des Gones : le milieu de terrain.

A Lyon, on veut tout faire pour repartir sur de bonnes bases en 2024. La fin d'année a été plutôt convaincante, du moins d'un point de vue comptable avec trois succès de rang en Ligue 1. Pierre Sage devrait finalement rester jusqu'à la fin de saison et construire un peu plus dans la durée. Cependant, le board lyonnais sait que du renfort doit venir pour changer les choses et apporter de la qualité. Surtout que l'OL aura un beau budget mercato à dépenser. Les Rhodaniens regardent surtout au milieu de terrain. Et trois profils semblent clairement se dégager, à savoir celui de Rade Krunic (AC Milan), de Baptiste Santamaria et de Nemanja Matic (Stade Rennais).

L'OL fonce sur Matic

Selon les informations de L'Equipe, le profil du dernier cité, à savoir le Serbe de Rennes, plait énormément à l'OL. En plus, cela tombe bien, l'ancien de Chelsea veut quitter la Bretagne. A 35 ans, il pourrait apporter aux Gones l'expérience suffisante pour redresser les choses dans l'entrejeu. Problème, le Stade Rennais ne devrait pas faire de cadeaux, surtout qu'il reste encore un an et demi de contrat à Matic. Pour convaincre Rennes, l'OL devra donc mettre le prix. Surtout que Julien Stéphan a récemment indiqué qu'il souhaitait conserver son milieu de terrain. On devrait en savoir rapidement plus sur ce dossier Matic à Lyon. Le club rhodanien ne va pas devoir perdre de temps sur des dossiers et plus vite il sera fixé, plus vite il pourra avancer. En tout cas, une chose est sûre, que Matic parte à l'OL ou pas, le Stade Rennais est dos au mur et devra prendre une décision forte avec un joueur dont le rendement ne fait pas totalement l'unanimité depuis son arrivée l'été dernier.