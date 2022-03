Ndombele à l'OL, l'Angleterre voit Aulas craquer !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a fait un gros effort pour récupérer Tanguy Ndombele cet hiver. L'idée de le garder définitivement trotte dans la tête de Jean-Michel Aulas, et l'Angleterre y croit.

Très bon vendeur pour ses jeunes talents, l’Olympique Lyonnais a une balance plus que positive sur ces dernières années. Les investissements sont beaucoup plus limités, surtout que les résultats et la Ligue des Champions s’éloignent de plus en plus régulièrement. Cet hiver, Peter Bosz n’a pas réussi à avoir son avant-centre, mais a tout de même récupéré un joueur de poids avec Tanguy Ndombele. Le milieu de terrain, qui avait explosé en France du côté d’Amiens puis de l’OL au point d’être international, n’a pas réussi à s’imposer à Tottenham, qui l’a renvoyé en prêt à Lyon. Le club rhodanien en profite donc pleinement, pour ce passage qui devrait être provisoire. Car même si Peter Bosz se dit très satisfait de son milieu de terrain, le récupérer définitivement parait totalement fou.

65 millions d'euros l'option d'achat

En effet, si l’OL a déboursé 1,2 million d’euros pour le faire signer en prêt, l’option d’achat associée à ce prêt est de 65 millions d’euros. Une somme hors de portée pour Jean-Michel Aulas, qui a pourtant régulièrement laissé entendre qu’il y avait toujours moyen de négocier avec Tottenham si les intérêts étaient convergents. Mais le média anglais HITC confirme à la fois le montant de cette option, et surtout la possibilité de chacun de faire un effort pour que Ndombele reste à Lyon. Il faudra pour cela que Tottenham baisse largement ses objectifs de revente, et que l’OL fasse un énorme sacrifice financier. Cela pourrait être lié à une condition : que l’équipe de Peter Bosz remporta l’Europa League, et s’offre ainsi un billet pour la Ligue des Champions. Mais même dans ces conditions, imaginer l’OL lâcher des dizaines de millions d’euros pour le joueur des Spurs parait irréel. Même si en Premier League, on estime que les belles performances de Ndombele vont inciter Jean-Michel Aulas a faire une incroyable folie cet été.