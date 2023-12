Monaco-OL ‍: L'arbitre est connu, et ça fait du bruit

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais tentera de confirmer vendredi à Monaco sa probante victoire face à Toulouse. L'annonce du nom de l'arbitre a dopé les espoirs de l'OL.

Les supporters lyonnais ont retrouvé un début de sourire après le 3-0 infligé par l'équipe de Pierre Sage au TFC, même si leur club est toujours dernier au classement de Ligue 1. Pour essayer de ne pas passer les fêtes de fin d'année avec la lanterne rouge accrochée au Groupama Stadium, Alexandre Lacazette et ses partenaires devront ramener quelques chose du déplacement prévu vendredi à Louis II. Dans ce match face à une équipe de Monaco qui est installée sur le podium, c'est Ruddy Buquet qui a été désigné comme arbitre central, et Stéphanie Frappart sera en charge de la VAR. Un duo qui satisfait les fans de l'Olympique Lyonnais.

Deux arbitres qui ont porté bonheur à l'OL

En effet, si l'expérimenté Ruddy Buquet n'a pas encore officié lors d'un match de l'OL cette saison, Lyon est pourtant le club qu'il a le plus arbitré (47 fois en Ligue 1). Le bilan est plutôt favorable pour l'équipe de John Textor avec 22 victoires, 11 nuls et 14 défaites lorsqu'il était au sifflet. Et pour être précis, Ruddy Buquet a donné neuf penalties pour l'OL et neuf contre. Mais ce qui rassure les supporters, lyonnais, c'est que Stéphanie Frappart sera en charge de la VAR. Et cette saison, le duo Frappart-Buquet a déjà officié lors d'une rencontre de Lyon, c'était....lors de la victoire de l'OL à Rennes. Ce dimanche-là, Stéphanie Frappart était arbitre centrale et Ruddy Buquet arbitre assistant à la VAR. Alors, certains y voient un signe positif pour le club rhodanien. « Buquet-Frappart ? N'était-ce pas l'inverse à Rennes ? Ce jour là les décisions de Stéphanie ne nous ont-elles pas... été (un peu) favorables ? », se réjouit un fan lyonnais.

Et d'aucun de se souvenir d'un fameux Monaco-OL de 2016 avec une victoire de Lyon (1-3) à Louis II après un match chaotique et marqué par des décisions litigieuses de Ruddy Buquet. Vadim Vasilyev, alors dirigeant de l'ASM, avait alors directement mis en cause l'arbitre : « Je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. L'Olympique lyonnais est favorisé par l'arbitrage. Je constate que Lyon gagne souvent à onze contre dix. » Sept ans plus tard, l'arbitre français pourra prouver que cette accusation était infondée, même si depuis il a également été ciblé par les fans lyonnais puisque c'était lui qui arbitrait le OL-OM avec l'agression de Dimitri Payet.