Moïse Bombito à l'OL, cette offre fait mouche

Après avoir recruté Moussa Niakhaté, l’OL pourrait s’offrir un second défenseur central dans les prochains jours. L’international canadien Moïse Bombito fait partie des joueurs ciblés par le club de John Textor.

Malgré le transfert de Moussa Niakhaté pour 30 millions d’euros, le chantier de la défense est loin d’être terminé à l’Olympique Lyonnais. En effet, le club rhodanien pourrait se séparer dans les prochains jours de Jake O’Brien, qui bénéficie d’une cote incroyable sur le marché des transferts. Ciblé par plusieurs clubs de Premier League, l’international irlandais pourrait faire l’objet d’un transfert à plus de 30 millions d’euros. En cas de départ de l’ancien défenseur de Crystal Palace, l’OL devra de nouveau recruter dans ce secteur de jeu et un joueur plait beaucoup à David Friio.

Sources tell @TSN_Sports, moves for #CanMNT defenders Moïse Bombito and Derek Cornelius are gaining momentum. French giants Lyon are ready to offer Colorado around $5 million for Bombito. First it was Copenhagen for Cornelius, now French teams are interested, too @TSN_Sports