Mikautadze vendu cet hiver, l’OL ne dit plus non

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Courtisé de longue date par Galatasaray, Georges Mikautadze a aussi la cote en Italie et l’OL ne semble plus totalement fermé au départ de son international géorgien durant ce mercato hivernal.

Malgré quelques coups d’éclat, Georges Mikautadze réalise pour l’instant une saison décevante à l’Olympique Lyonnais. Auteur de seulement 4 buts en Ligue 1 lors de ses six premiers mois dans la capitale des Gaules, l’international géorgien n’a toujours pas réussi à prendre la place d’Alexandre Lacazette. Une situation dont Galatasaray souhaite profiter depuis début janvier. Mais le club turc se heurte au refus de l’OL de se séparer de son numéro 69, lequel était perçu en interne comme le futur attaquant titulaire des Gones.

Mais alors qu’un départ de Mikautadze n’était pas envisageable une minute il y a encore quelques jours, la musique commence à changer et selon Gianluca Di Marzio, les dirigeants rhodaniens pourraient finalement ouvrir la porte à un transfert de l’ancien Messin cet hiver. Mais pas à n’importe quel prix. Le journaliste italien, qui révèle que l’AS Roma s’intéresse à l’attaquant de la Géorgie (35 sélections, 16 buts), explique que John Textor est ouvert à un départ de son buteur de 24 ans en cas de proposition à hauteur de 30 millions d’euros.

L'OL fixe le prix de Mikautadze à 30 millions d'euros

Six mois seulement après avoir payé 20 millions d’euros à Metz pour le recruter, l’Olympique Lyonnais ouvre donc pour la première fois la porte à un départ de Georges Mikautadze. Reste maintenant à voir si le club de la Louve acceptera de s’aligner sur les exigences lyonnaises, ce que l’on ignore pour le moment. L’intérêt de la Roma est en tout cas bien réel puisque le club Giallorossi souhaite vendre Eldor Shomurodov (1 but cette saison). En cas de départ de l’attaquant ouzbek, la priorité de la Roma sera de recruter Georges Mikautadze. Tout cela sera-t-il possible d’ici le 3 février ? C’est toute la question mais du côté des supporters de l’OL, on risque une nouvelle fois de s’interroger sur l’intérêt d’une possible vente de Georges Mikautadze en ce mercato d’hiver.