25 millions pour Mikautadze, la Turquie harcèle l'OL

Par Corentin Facy

Malgré les refus de l’OL et du joueur, Galatasaray ne lâche pas Georges Mikautadze afin d’en faire la star de son mercato d’hiver.

Toujours pas titulaire indiscutable à l’Olympique Lyonnais, Georges Mikautadze est néanmoins l’un des joueurs les plus convoités de l’effectif rhodanien lors de ce mercato hivernal. Depuis plusieurs jours, l’ex-attaquant du FC Metz fait l’objet d’un énorme forcing de la part de Galatasaray, qui souhaite le recruter afin de compenser la longue blessure de Mauro Icardi. Chaque jour ou presque, la presse turque nous informe de l’évolution du dossier, au fil des offres soumises par le « Gala » et refusées par l’OL.

La dernière en date, confirmée par TF1, s’élevait à 21 millions d’euros. Une proposition rejetée par l’OL selon Saber Desfarfes, qui expliquait dans Téléfoot ce dimanche que John Textor n’était pas vendeur pour un joueur sur lequel Lyon compte à l’avenir. Mais à en croire les informations du média turc A Spor, les dirigeants stambouliotes n’ont pas l’intention d’abandonner aussi facilement. Le club turc est convaincu que John Textor craquera si Galatasaray atteint la barre des 25 millions d’euros. Une telle offre permettrait à l’Olympique Lyonnais de réaliser une plus value d’environ 5 millions d’euros six mois après la venue du joueur en provenance du FC Metz, ce que l’OL ne peut pas refuser au vu de sa situation financière selon nos confrères turcs.

L'OL va-t-il craquer à 25 millions d'euros ?

Persuadés que le temps joue en leur faveur, les dirigeants de Galatasaray ont donc l’intention de revenir à la charge dans les prochains jours avec une nouvelle proposition dans le but de faire craquer Lyon et de récupérer le buteur de 24 ans. Mais même si cela arrivait, rien ne dit que le n°69 des Gones donnerait son accord pour rejoindre la Turquie. Ces derniers jours, Mikautadze a même été clair en affirmant qu’il n’était pas question pour lui de quitter la capitale des Gaules six mois seulement après son arrivée, ce qui ruinerait totalement le plan de Galatasaray… pour le plus grand bonheur des supporters de l’OL.