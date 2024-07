Mikautadze à l’OL, le patron Lacazette a dit non ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Georges Mikautadze est sur le point de connaître son épilogue. Malgré des intérêts de Lens ou encore de l’OL, le buteur géorgien est tout proche de s’engager en faveur de l’AS Monaco.

A en croire les informations divulguées jeudi soir par le journal L’Equipe, le dossier Georges Mikautadze est quasiment réglé. A moins d’un retournement de situation qui reste possible, l’international géorgien du FC Metz va s’engager en faveur de l’AS Monaco pour une somme proche de 25 millions d’euros, bonus inclus. Un très gros coup de la part du club de la Principauté, qui met la main sur un buteur aguerris et qui connait parfaitement la Ligue 1 afin de compenser le départ de Wissam Ben Yedder. Dans ce dossier, l’ASM a terrassé une rude concurrence puisque Lens, l’OM et l’OL étaient également venus aux renseignements. Une piste aurait pu être très sérieuse pour Georges Mikautadze, il s’agit de celle menant à l’Olympique Lyonnais.

Il y a encore quelques semaines, un départ d’Alexandre Lacazette en Arabie saoudite était dans les tuyaux et nul doute que si le capitaine lyonnais était parti, alors les Gones auraient fait le maximum pour recruter l’attaquant du FC Metz. Finalement, le « Général » Lacazette est resté, et l’OL n’a pas jugé nécessaire de recruter un attaquant à 25 millions d’euros. Sur X, le compte insider @Adammser, très informé en ce début de mercato, a d’ailleurs indiqué que Lacazette avait directement pris son téléphone pour informer Mikautadze de sa décision. « Si tu veux une info Lacazette a personnellement pris contact avec Mikau pour lui dire qu’il resterait et que Sage jouera avec une seule pointe » a lancé l’insider sur les réseaux sociaux.

Lacazette a contacté Mikautadze

Autrement dit, c’est Alexandre Lacazette lui-même qui aurait quasiment mis fin à la piste Georges Mikautadze du côté de l’Olympique Lyonnais, en dissuadant assez clairement l’attaquant du FC Metz de rejoindre la capitale des Gaules. Son temps de jeu aurait pu être limité dans le dispositif tactique de Pierre Sage, avec le capitaine de l’équipe comme concurrent n°1. On le sait, l'entraîneur de l'OL n'est pas vraiment friand d'une attaque à deux et joue le plus souvent en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Au contraire, sa place lui semble quasiment promise dans le onze de départ de l’AS Monaco après le départ de Wissam Ben Yedder. Avec en bonus la Ligue des Champions à jouer, le choix du club de la Principauté est finalement d’une logique implacable pour « Mikau ».