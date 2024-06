Mikautadze à l’OL, l’Arabie Saoudite a la clé

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Mis en vente par le FC Metz, qui vient de lever l’option d’achat de son prêt, Georges Mikautadze ne manque pas de sollicitations en Ligue 1. L’Olympique Lyonnais, son club formateur, fait partie de ses courtisans. Mais l’écurie rhodanienne n’est pas encore en mesure de s’attaquer à un dossier aussi onéreux.

Georges Mikautadze ne s’éternisera pas au FC Metz. Grâce à l’option d’achat négociée avec l’Ajax Amsterdam, le club lorrain a conclu le transfert définitif de l’attaquant pour 13 millions d’euros. Mais les Messins, relégués en Ligue 2 après leur défaite en barrages contre l’AS Saint-Etienne, ont seulement l’intention de réaliser une plus-value. L’international géorgien serait effectivement disponible pour 20 millions d’euros cet été. Le montant n’a pas l’air de refroidir ses nombreux courtisans en Ligue 1.

L'OL attend le départ de Lacazette

En plus de Rennes, Marseille, Lens et Monaco, Lyon fait partie des équipes françaises déterminées à s’attacher les services de Georges Mikautadze. Le dossier s’annonce évidemment difficile, et pas seulement à cause de la rude concurrence. Les exigences financières de l’attaquant messin compliquent sérieusement la tâche de l’Olympique Lyonnais. D’après le journaliste Sacha Tavolieri, l’ancien pensionnaire du centre de formation des Gones réclame un salaire mensuel à 270 000 euros, plus une prime à la signature estimée à 850 000 euros.

🇬🇪 Même si le dossier Mikautadze est une cible et date de l’époque Hébert/Pouille (déjà en discussions avec ses représentants avant leur départ du #RCLens), les exigences de Mikautadze en chiffres complémentée à la volonté des dirigeants lensois de baisser tous les salaires rend… pic.twitter.com/PZPy08Nq0C — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 19, 2024

Le récent sixième de Ligue 1 a certes les faveurs du joueur. Mais notre confrère indique que le club de John Textor ne pourra se lancer qu’en cas de départ d’Alexandre Lacazette. Rappelons que l’attaquant et capitaine lyonnais aurait déjà trouvé un accord avec Al-Qadisiya. La formation saoudienne doit encore s’entendre avec la direction rhodanienne. Cette situation d’attente ne joue pas en faveur de l’Olympique Lyonnais. Pendant ce temps-là, ses concurrents avancent. A commencer par l’AS Monaco annoncée en pole pour la signature de Georges Mikautadze.