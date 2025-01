Matic vendu, l'OL sans pitié

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Nemanja Matic est dans le viseur de plusieurs clubs italiens au mercato dont Côme. L'OL doit-il céder son expérimenté milieu serbe ? Financièrement comme sportivement, une vente n'est pas irréaliste du tout.

Il y a eu un avant et un après Nemanja Matic à l'Olympique Lyonnais. Le grand milieu de terrain passé par Chelsea et Manchester United a amené de la sérénité à l'entrejeu rhodanien. Son arrivée a coïncidé avec la folle remontée de l'OL au classement en fin de saison dernière. Son rendement est parfois inégal cette saison mais les Gones gagnent beaucoup de matchs, en Ligue 1 comme en Ligue Europa. Cadre de Pierre Sage, Nemanja Matic semble indiscutable et surtout indétrônable à Lyon. Mais, le mercato avec l'intérêt prononcé de Côme pour le joueur serbe remet tout en cause.

Un transfert de Matic sera positif pour l'OL

Le Progrès se demande si le club détenu par John Textor doit à tout prix retenir son joueur de 36 ans. Le quotidien rhônalpin rappelle que Matic touche quand même 6 millions d'euros par an de salaire. Une somme énorme alors que l'OL a été récemment sanctionné par la DNCG avec notamment l'encadrement de sa masse salariale. De quoi faire dire à un agent de joueurs interrogé par le journal que Lyon devait se débarrasser au plus vite de Matic. « Lyon peut tourner sans Matic. Il n’incarne pas l’avenir car en général il ne termine pas les matches. La logique voudrait que l’OL se sépare de lui. C’est une évidence sur le plan financier », a indiqué ce représentant dont l'identité n'a pas été révélée.

L'un des plus gros salaires de l'OL quittera-t-il le club cet hiver ? Voici quelques éléments de réponse ⤵️https://t.co/mUzx3z6E7t — Le Progrès OL (@LeProgresOL) January 7, 2025

Très élogieux à propos du Serbe, Fleury Di Nallo admet aussi à demi-mot que Matic n'est pas indispensable sportivement, notamment dans les grands matchs. « C’est le type d’élément idéal pour prendre des points contre des adversaires d’un rang inférieur. Après, il a plus de mal, et c’est logique, quand l’intensité du match est plus élevée et que les adversaires sont d’un calibre supérieur », a confié au Progrès le meilleur buteur de l'histoire de l'OL. La vraie question est surtout de savoir si les autres milieux lyonnais, Tanner Tessmann en tête, arriveraient à prendre la suite de Nemanja Matic sur le terrain s'il s'en allait en janvier.