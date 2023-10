Lyon fait pitié, un ancien capitaine de l’OL déprime

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ancien capitaine de l’OL, Maxime Gonalons va retrouver son club formateur dimanche à l’occasion du match entre Lyon et Clermont.

Un choc pour le maintien puisque les deux équipes sont actuellement relégables, même si cela peut étonner en ce qui concerne l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, il aurait été difficile de pronostiquer un début de saison aussi catastrophique pour le club rhodanien, qui n’a toujours pas gagné un match en Ligue 1. C’est dans ce contexte délicat que l’équipe de Fabio Grosso va recevoir le Clermont d’un certain Maxime Gonalons, une vielle connaissance de l’OL. Interrogé par Le Progrès, l’ancien capitaine lyonnais a évoqué la situation périlleuse de son club de cœur. En toute logique, celui qui a également porté les couleurs de Grenade et du FC Séville est touché par les très mauvais résultats de l’OL.

Maxime Gonalons a de la peine pour l'OL

3⃣ jours avant la réception de Clermont 👀🔴🔵#OLCF63 pic.twitter.com/K2jkyEwgXE — Olympique Lyonnais (@OL) October 19, 2023

« On jouait en même temps il y a deux semaines, mais j’ai vu le scénario, 3-1 pour l’OL et 3-3. Moi, ça me fait de la peine de voir l’OL à cette place. C’est un club que j’aime, avec qui j’ai joué, que je supporte. L’OL est un club que l’on veut voir en Ligue des champions, en Coupe d’Europe, c’est ça l’OL. Je ne souhaite que du bonheur à l’OL. Il faut que les gens soient derrière le club, sinon tout le monde sera perdant. J’espère que l’OL aura un sursaut, mais pas pendant le match, plutôt après (…) Si on compare entre les deux clubs, je pense que nous avons un peu moins de pression. En début de saison, l’OL n’était pas programmé pour le maintien. Et nous, nous le sommes. Donc ceux qui l’ont un peu plus, ce sont les Lyonnais » a analysé Maxime Gonalons, pour qui le match de dimanche soir sera très important dans la course au maintien. Une défaite de l’OL contre Clermont plongerait définitivement les coéquipiers d’Alexandre Lacazette dans une crise sans précédent.