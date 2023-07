Lukeba, le cauchemar estival de l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Pour le moment, l'OL de John Textor résiste plutôt bien aux attaques des clubs sur ses jeunes pépites. C'est notamment le cas pour Castello Lukeba qui n'a pas été bradé à Leipzig. Mais, il n'en reste pas moins que l'avenir du défenseur à l'OL ne tient qu'à un fil.

Castello Lukeba portera t-il le maillot de l'OL à Strasbourg pour la première journée de Ligue 1 ? A l'instar de ses coéquipiers Rayan Cherki et Bradley Barcola, le défenseur central n'est pas certain de rester lyonnais à l'issue de l'été. Lukeba est ardemment convoité par Leipzig. Le club allemand a même mis 27 millions d'euros sur la table il y a quelques semaines. Une offre trop faible pour les dirigeants lyonnais malgré l'échéance de la DNCG. Le nouveau mot d'ordre à l'OL est le suivant : vendre oui, brader sûrement pas. Cela rassure les supporters, souvent frustrés de voir les meilleurs éléments quitter facilement le club les saisons précédentes. Toutefois, cela indique bien que Castello Lukeba n'est pas invendable.

Lukeba c'est 35 ME, Leipzig devra s'aligner

Foot Mercato confirme bien la position fragile de Lukeba à l'OL. Leipzig va vite revenir tenter sa chance à Lyon pour le jeune défenseur central. Avec le retour d'Abdou Diallo au PSG et la vente probable de Gvardiol à City, le club allemand aura besoin d'une recrue derrière. Auteur d'un bon Euro Espoirs, Lukeba reste la priorité des Roten Bullen. C'est d'autant plus vrai qu'avec la vente de Gvardiol et l'argent récupéré, Leipzig pourra s'aligner sur les demandes lyonnaises : 35 millions d'euros minimum.

🚨 Exclu : #Mercato 🔴🔵

◉ le RB Leipzig ne lâche pas Castello Lukeba et va faire une nouvelle offre dans les prochains jours

◉ l'OL, qui demande 35 M€, espère toujours le garder mais sait que ça va être compliqué. https://t.co/5SHY5bSmKV — Sébastien Denis (@sebnonda) July 19, 2023

A ce prix, l'OL ne résistera pas à vendre son joueur et le sait. Malgré cet avenir inscrit en pointillés, Lukeba se prépare à jouer la saison en tant que lyonnais. Il peaufine sa préparation physique dans le sud de la France avant de rejoindre le groupe de Laurent Blanc. En fonction du mercato de l'OL, de Leipzig et parfois d'autres clubs, l'avenir de Lukeba peut changer du jour au lendemain. Il devra probablement attendre la fin du mercato pour connaître son club. Pas facile à gérer psychologiquement pour lui. C'est sans doute aussi le cas pour les supporters de l'OL.