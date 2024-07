Lindstrom finira par signer, l'OL va remettre ça

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Très actif pendant ce mercato estival, l’Olympique Lyonnais tente de poursuivre ses emplettes en Italie. Le club rhodanien n’a pas abandonné la piste menant à Jesper Lindstrom. D’autant que Naples ne fera rien pour retenir son milieu offensif absent des plans d’Antonio Conte.

L’Olympique Lyonnais ne lâche rien. Longtemps annoncé perdant dans le feuilleton Georges Mikautadze, le club de John Textor va finalement arracher la signature de l’attaquant messin. L’international géorgien s’apprête à planter l’AS Monaco, victime de la persévérance de la direction rhodanienne sur le marché des transferts. Et c’est avec ce même état d’esprit que le sixième de Ligue 1 travaille sur la piste Jesper Lindstrom (24 ans). Rapidement annoncé parmi les courtisans du Danois, l’Olympique Lyonnais a dû faire preuve de patience.

OL : Mikautadze élu plus beau coup du mercato 2024 https://t.co/m0Xnpiuzy9 — Foot01.com (@Foot01_com) July 17, 2024

Le nouvel entraîneur de Naples Antonio Conte souhaitait d’abord se faire un avis sur le milieu offensif en difficulté. Arrivé l’été dernier, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort n’a jamais répondu aux attentes. Ses deux petites titularisations en Serie A la saison dernière suffisent pour résumer sa première, et sans doute sa dernière année au Napoli. En effet, Antonio Conte n’a pas tardé à trancher. Le flop Jesper Lindstrom ne fait pas partie de ses plans pour l’exercice à venir. L’international danois (16 sélections) se retrouve donc poussé vers la sortie, pour le plus grand bonheur de l’Olympique Lyonnais.

Everton également sur le coup

La formation entraînée par Pierre Sage devra néanmoins composer avec un concurrent de taille. Selon le Corriere dello Sport, Everton s’est également manifesté pour recruter Jesper Lindstrom. Au-delà de la puissance financière des Toffees, la perspective de jouer en Premier League laisse rarement les joueurs indifférents. Mais on peut compter sur l’Olympique Lyonnais pour tenter sa chance jusqu’au bout, sachant que Naples réclame un transfert définitif, et non un simple prêt, afin de réinvestir l’argent dans son mercato.