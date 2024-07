Libre au mercato, Reine-Adélaïde repense à l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Relancé après sa saison à Molenbeek, Jeff Reine-Adélaïde se retrouve libre sur le marché des transferts. Le milieu de terrain a l’opportunité de retrouver une formation ambitieuse comme l’Olympique Lyonnais, le club qu’il regrette d’avoir quitté définitivement l’été dernier.

On entendra sûrement parler de Jeff Reine-Adélaïde d’ici la fin du mercato estival. Libre de tout contrat, le milieu de 26 ans s’est relancé après une saison encourageante à Molenbeek. Le Français étudie les offres à sa disposition et profite de ce temps de réflexion pour se remémorer son passage à l’Olympique Lyonnais, où le bilan n'était pas totalement négatif

« Le meilleur souvenir, c’est forcément l’épopée en Ligue des Champions en 2020 avec cette demi-finale, s’est souvenu l’ancien Gone dans un entretien avec Foot Mercato. C’était incroyable. Je découvre la Ligue des Champions cette saison-là en plus. Je pense que tous les joueurs de l’effectif se souviendront de ça à vie, et ça nous lie. On a réussi à retourner la ville de Lyon, et même après l’élimination en demie (défaite 3-0 contre le Bayern), le retour à la maison était fou. Mon premier but au Groupama aussi (victoire 3-1 contre Bordeaux en août 2019), c’était fou et ça reste un magnifique souvenir. »

Les regrets de JRA

Il n’empêche que son aventure à Lyon, marquée par deux graves blessures au genou, n’était pas à la hauteur des espoirs placés en lui. « Pour le regret, c’est de ne pas avoir réussi dans un grand club comme Lyon, parce que j’avais tout pour réussir, a confié JRA, prêt à faire son mea-culpa. Au final, c’est un sentiment mitigé… J’étais souvent frustré et ça m’a fait faire des choix que je regrette aujourd’hui. Je sais qu’avec de la patience, j’aurais pu réussir à l’OL. J’avais des joueurs de qualité autour de moi, et j’avais aussi ce qu’il fallait pour réussir dans ce club. »

Mais la pression était peut-être trop difficile à supporter. « Quand tu signes à l’OL, tu sais que tu débarques dans un grand club français qui a besoin de gagner des titres, qui a besoin d’être tout en haut du tableau… Et moi, je suis arrivé à une période où on ne gagnait pas beaucoup en L1. On sentait la pression et c’était un peu plus compliqué. A l’époque, Memphis (Depay), Houssem (Aouar) et moi devions élever notre niveau de jeu, car il y avait bien plus d’attentes », a raconté Jeff Reine-Adélaïde, plus expérimenté au moment d’aborder sa prochaine expérience.