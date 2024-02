Les clés de l'OL sont donnés à Lacazette

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Auteur d’un but magnifique dont il a le secret, Alexandre Lacazette a inscrit sa 11e réalisation de la saison avec l’OL sur la pelouse de Montpellier ce week-end.

Son retour en forme coïncide étrangement avec le retour aux affaires de l’Olympique Lyonnais. Très efficace depuis deux mois, Alexandre Lacazette a encore fait parler la poudre dimanche après-midi sur la pelouse de Montpellier. Entouré de plusieurs défenseurs du MHSC, le capitaine de l’OL a réussi à s’emmener le ballon sur son pied gauche grâce à un magnifique contrôle orienté avant de placer une frappe très puissante entre Benjamin Lecomte et le poteau du gardien héraultais. Un but dont l’ancien international français a le secret et qui prouve une fois de plus qu’il est l’homme fort de l’Olympique Lyonnais, y compris dans les moments où l’équipe de Pierre Sage est en difficulté comme c’était le cas dimanche à La Mosson. Dans les colonnes du Progrès ce mardi, un certain Sonny Anderson a évoqué le niveau exceptionnel atteint par Alexandre Lacazette.

Et pour l’ancien attaquant brésilien de l’OL, il ne fait aucun doute que le capitaine lyonnais est l’homme pour qui toute une équipe doit jouer au vu du niveau exceptionnel qui est le sien. « Je ne suis pas surpris. Quand on a Alex avec soi, on joue pour lui. Il trouve toujours une façon pour marquer, du gauche, du droit. À Montpellier, il a trouvé la solution sur son contrôle. Il a trouvé l’angle entre le gardien et le poteau, avec la hauteur qu’il pouvait mettre. Contre Rennes, il a marqué presque le même face à Mandanda. Contre l’OM il a trouvé la solution. Il trouve toujours » explique Sonny Anderson avant de poursuivre. « Je n’ai jamais douté d’Alex. Même quand ça allait mal, il faisait beaucoup d’efforts défensifs pour l’équipe, mais on ne le voyait pas. Aujourd’hui, l’équipe est beaucoup plus équilibrée pour qu’il soit trouvé à la finition. Il faut lui donner le ballon, il sait quoi faire » se réjouit Sonny Anderson. Avec un buteur du calibre d’Alexandre Lacazette, Lyon ne semble plus vraiment menacé par la relégation. Et peut même nourrir de belles ambitions pour la seconde partie du championnat… à condition que l’équipe de Pierre Sage joue pour lui.