Les arbitres répondent à l'OL et se donnent 10 sur 10

Par Claude Dautel

En début de saison, les dirigeants de l'arbitrage français ont promis de s'expliquer. Au lendemain de la piteuse copie rendue par Gaël Angoula lors du match Le Havre-OL, ils l'ont fait et estiment que ce dernier a été parfait.

Arbitre de la rencontre HAC-Lyon, Gaël Angoula a probablement eu les oreilles qui sifflaient après le match, les dirigeants lyonnais n'hésitant pas à remettre en cause sa prestation et certaines de ses décisions. S'il lit L'Equipe, l'ancien joueur a peut-être découvert qu'il avait obtenu un 2 sur 10, signe que même le quotidien sportif, qui n'est pas du genre à stigmatiser les arbitres, avait été étonné de sa prestation et de celle de l'équipe de la VAR. Alors, face à ces critiques, et notamment celle du directeur sportif de l'OL, Stéphane Lannoy, le directeur technique de l’arbitrage français, a accepté de répondre au Progrès sur certaines situations plus que litigieuses. L'occasion pour ce dernier de dire tout le bien qu'il avait pensé de la prestation de Gaël Angoula.

L'arbitre a bien fait son travail...selon les arbitres

𝗟𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗨 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 🏆

Gaël Angoula, l'enfant du peuple Félicitations à lui 👏 pic.twitter.com/PNESjYSMNf — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) January 14, 2024

Répondant à François Guttin-Lombard, le patron de l'arbitre tricolore a justifié sans sourciller les deux décisions les plus chaudes du match entre Le Havre et Lyon. « Sur la situation du tacle, le défenseur havrais tacle de façon maîtrisée le ballon, qui est son objectif et qu’il touche de sa jambe gauche. Après, on ne peut pas arrêter son geste, il finit sa course sur la cheville de son adversaire. Mais à aucun moment son tacle n’est pas maîtrisé. Il n’y a pas excès d’engagement. L’assistant vidéo a fait un excellent travail (...) La bonne décision était de laisser jouer, explique dans un premier temps Stéphane Lannoy, qui revient ensuite sur la main d’un joueur havrais dans la surface, là encore rien à dire pour l’ancien arbitre. Sur le corner, le ballon est dévié de la tête au premier poteau par un joueur lyonnais et le défenseur havrais va dans un premier temps toucher le ballon de la poitrine, ce qui le dévie sur son bras droit, qui est dans une position naturelle, sans augmentation de sa surface naturelle. Il n’y a pas penalty. » L'histoire en restera donc là, même si le responsable des arbitres français a proposé d'organiser une vision avec l'OL afin d'aplanir les doutes sur la performance de Gaël Angoula, lequel paie probablement aussi d'être natif du Havre, même s'il ne vit plus en Haute-Normandie.