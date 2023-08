Lepenant en grand danger à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Un an après avoir rejoint l'Olympique Lyonnais, Johann Lepenant pourrait quitter le club rhodanien d'ici à la fin du mercato d'été. La stratégie du club de John Textor et les souhaits de Laurent Blanc poussent le milieu de terrain loin de l'OL.

Laurent Blanc n’a pas tourné autour du pot vendredi en répétant face à la presse qu’il n’était pas totalement satisfait de ce que l’OL lui avait apporté lors du marché des transferts, l’entraîneur lyonnais attendant notamment le milieu de terrain qu’il avait validé, à savoir Renato Tapia. Mais ce dernier est finalement resté au Celta Vigo, et Lyon n’a toujours pas ce milieu récupérateur expérimenté et capable de faire physiquement la différence. Face à cet appel de Blanc, John Textor a demandé au patron de la cellule recrutement de l’Olympique Lyonnais de faire le voyage en Espagne pour trouver la perle rare, ce que Matthieu Louis-Jean fait actuellement. Cependant, si l’OL se renforce à ce poste, il y aura des départs. Et un joueur est déjà ciblé.

Lepenant sacrifié par l'OL

OL : Lukeba a ouvert la porte, Blanc craint le pire https://t.co/eOwvk6Nfog — Foot01.com (@Foot01_com) August 11, 2023

L’OL ne peut pas faire n’importe quoi lors de ce mercato, la DNCG ayant l’œil, et même si la vente de Castello Lukeba a fait du bien, elle n’a pas réglé la totalité des problèmes. Autrement dit, John Textor a tout intérêt à faire partir des joueurs plutôt que de les empiler à un poste où ils n’auront probablement pas beaucoup de temps de jeu. C’est notamment le cas de Johann Lepenant, arrivé l’an dernier de Caen et qui semble déjà en danger. Interrogé directement sur le cas du milieu de terrain français de 20 ans, qui a encore 4 ans de contrat avec Lyon, Hugo Guillemet a reconnu que le natif de Granville devra assurément changer de club. « Si je pense que Lepenant va partir ? Oui, mécaniquement, c'est possible du coup », a confié, sur X, le journaliste de L’Equipe en référence au renfort attendu par Laurent Blanc.