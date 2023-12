Lenglet à l'OL, un géant s'oppose à Lyon

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Le club rhodanien est sur trois victoires consécutives et va pouvoir investir dans le marché des transferts cet hiver. Un défenseur central français est pisté par l'OL, mais un cador italien pourrait faire déjouer ce transfert.

Désormais 15e de la Ligue 1, l'OL sort enfin la tête de l'eau et souhaite poursuivre sa remontée au classement. La tâche va être rude et c'est pour cela que les Gones vont probablement être particulièrement actifs lors du mercato hivernal. Récemment, le journal l'Équipe avançait que Lyon était intéressé par Clément Lenglet. Le joueur est toujours sous contrat avec le FC Barcelone et a été prêté à Aston Villa cette saison. Unai Emery ne semble pas faire confiance au défenseur français puisqu'il n'a disputé qu'une seule rencontre de Premier League et cinq en Europa Conference League. L'OL pensait avoir un boulevard, mais d'après les informations de TuttoMercatoWeb, l'AC Milan compte détourner Lenglet de Lyon.

Milan prépare un sale coup à l'OL

Sorti sur blessure lors du dernier match de l'AC Milan, Fikayo Tomori va probablement manquer plusieurs semaines de compétition. Le club italien perd son taulier en défense et va devoir impérativement recruter un joueur pour palier son absence, afin de rester dans le top 4 de la Serie A. Clément Lenglet est donc une alternative crédible et pourrait finalement signer à Milan plutôt qu'à l'OL. Un coup dur pour les Lyonnais qui étaient assez avancés dans ce dossier, où rien n'est cependant encore fait. Le joueur de 28 ans va devoir faire un choix cet hiver, mais il a clairement les opportunités pour avoir du temps de jeu, alors que son contrat au FC Barcelone se termine en juin 2026 et que Xavi ne semble pas vouloir le conserver. L'OL va donc devoir agir rapidement pour ne pas être devancé par l'AC Milan.