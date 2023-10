Le pire OL de l'histoire, ces chiffres l'envoient en Ligue 2

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après huit journées de Ligue 1, et en attendant le verdict concernant Montpellier-Clermont, L'Olympique Lyonnais est avant-dernier du championnat. Les statistiques sont épouvantables pour l'OL.

La trêve internationale arrive au meilleur moment pour l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso ayant reconnu qu’il avait besoin de cette période pour régénérer son équipe. « J’ai déjà dit qu’on ne sortira pas en deux semaines. Il faut du temps. On va encore travailler et tenter de grandir du mieux possible », a reconnu l’entraîneur italien, qui admet sans peine que l’objectif de cette saison est clairement le maintien et pas une hypothétique place européenne.

Dans un championnat à 18 clubs, il n’y a pas de sentiment et l’OL va devoir s’arracher pour s’extraire de la zone rouge, où Lorient, barragiste, a quatre points d’avance. Après le nul face à ces mêmes Merlus (3-3), Stats Foot a fait les comptes et ils sont désastreux pour l’Olympique Lyonnais. Le club de John Textor n’est évidemment pas encore relégué en Ligue 2, mais toutes les planètes commencent à s’aligner.

L'@OL n'a remporté aucun de ses 9 derniers matchs en @Ligue1UberEats (3 nuls, 6 défaites). Sa pire série dans l'élite depuis avril-septembre 1992 sous Raymond Domenech (9). #OLFCL — Stats Foot (@Statsdufoot) October 8, 2023

Le média spécialisé dans les statistiques sur le football s’est penché sur le cas de l’OL après la huitième journée de Ligue 1 et il y a de quoi trembler pour les supporters lyonnais qui sont priés de ne pas trop trembler avant de lire la suite. « L'OL n'avait plus encaissé 16 buts après 8 journées de Ligue 1 depuis l'exercice 1974/75 (...) L'OL n'a remporté aucun de ses 8 premiers matchs d'une saison en Ligue 1 pour la 1ère fois de son histoire (3 nuls, 5 défaites) (...) L'OL n'a remporté aucun de ses 9 derniers matchs en Ligue 1 (3 nuls, 6 défaites). Sa pire série dans l'élite depuis avril-septembre 1992 sous Raymond Domenech (9) (...) L'OL n'a remporté aucun de ses 4 premiers matchs d'une saison en Ligue 1 à domicile pour la 1ère fois de son histoire (2 nuls, 2 défaites) (...) Fabio Grosso n'a pris qu'un seul point après ses 3 premiers matchs sur le banc avec l'OL en Ligue 1 soit le plus faible total pour un entraîneur avec le club lyonnais à ce stade dans l'élite depuis Aimé Jacquet en 1976 (0) », indique @StatsduFoot. De quoi forcément miner le moral de l'Olympique Lyonnais qui après la pause internationale recevra Clermont dans une rencontre dont l'enjeu sera colossal entre deux formations qui occupent les deux dernières places du classement.