Le navire OL chavire, Adidas veut fuir au plus vite

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Empêtré dans une situation sportive catastrophique, l'OL n'est plus un club qui attire. C'est le cas chez les joueurs mais aussi auprès des marques. Ainsi, Adidas l'équipementier de l'OL depuis 2010 prépare son désengagement futur.

D'élève modèle du football français à vilain petit canard. L'OL a perdu sa réputation de club sain, performant et solide en quelques années. Cette saison le montre de manière extrême : l'Olympique Lyonnais est un club en perdition. Sportivement, les Gones sont derniers de Ligue 1. Financièrement, ils ont été les seuls à ne pas passer l'obstacle de la DNCG l'été dernier. Et, pour ne rien arranger, ses supporters ne se distinguent pas bien ces derniers temps avec notamment des cris racistes et des saluts nazis à Marseille. Un cocktail qui ne rend pas l'OL attirant pour les marques. Cela se ressent déjà chez Adidas, équipementier du club depuis 2010, et cela risque de compliquer la situation des Lyonnais.

L'OL va perdre son juteux contrat avec Adidas

A l'époque, l'équipementier allemand avait signé un contrat de 10 ans pour réaliser le maillot du septuple champion de France contre une somme comprise entre 70 et 100 millions d'euros. Le bail a été renouvelé en 2020 jusqu'en juin 2025 malgré un OL moins performant en Ligue 1. 3e club en nombre de supporters en France, l'OL possède un certain potentiel commercial d'autant que Adidas a perdu l'OM au cours de la décennie. Mais, selon les informations de Foot Mercato, l'histoire d'amour entre Adidas et l'OL va sans doute toucher à sa fin.

🚨Exclu 🔴🔵#teamOL

Les discussions ont débuté entre l'OL et adidas pour renégocier le contrat de sponsoring maillot qui se termine en 2025. Pour l'instant ça se passe mal. Le contexte sportif, extra-sportif et financier du club rhodanien inquiète la marque aux trois bandes qui… pic.twitter.com/wH18fJlyYA — Sébastien Denis (@sebnonda) November 8, 2023

En effet, les négociations pour un renouvellement de contrat au-delà de 2025 sont chaotiques. La situation difficile de l'OL, menacé de relégation, n'en fait plus un partenaire séduisant pour la marque aux trois bandes. Adidas veut sérieusement réduire sa dotation financière à l'OL et envisage même d'arrêter la collaboration. La rupture serait assurée si l'OL descendait en Ligue 2. C'est un coup dur pour l'OL qui a bien besoin des millions de la firme allemande pour alimenter des finances déjà exsangues. A moins d'un réveil très rapide sur le plan sportif, l'OL et John Textor peuvent déjà commencer à chercher un nouvel équipementier sur le marché.