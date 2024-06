Lacazette prolonge, l’OL perd 10 millions d’euros

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

En pleine préparation des Jeux Olympiques, Alexandre Lacazette a pris sa décision sur son avenir. Il refuse l'Arabie Saoudite et reste à l'OL malgré le pont d'or venu du Golfe.

Alexandre Lacazette jouera à l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. Après de longues hésitations, le capitaine des Gones a décidé d’aller au bout de son contrat et de refuser le pont d’or de l’Arabie Saoudite. Le club d’Al-Qadsiah, qui possède des moyens financiers colossaux, lui proposait un salaire plus que quadruplé, pour atteindre 30 millions d’euros. Mais désireux de continuer l’aventure à Lyon, avec un retour en Coupe d’Europe à vivre, le Général a repoussé cette proposition affirme L’Equipe. Une décision qui a surpris agréablement les supporters lyonnais, qui s’attendaient à voir Alexandre Lacazette succomber à la folie dépensière de la Saudi Pro League comme de nombreux footballeurs trentenaires avant lui. Cela a aussi surpris la direction lyonnaise. Même si cela aurait obligé l’OL à trouver un attaquant capable de marquer avec autant de régularité, le club rhodanien s’attendait à un départ et semblait même d’accord sur le montant du transfert : 10 millions d’euros.

Le transfert était presque bouclé

Il n’y aura donc pas de vente et pas de rentrée d’argent de 10 millions d’euros. Ce sera probablement zéro euro car Lacazette arrivera en fin de contrat en juin 2025. Mais le gain sportif sera indéniable, et pour l’image de l’OL, conserver un joueur aussi important est aussi un très bon signal envoyé au groupe, à l’entraineur et aux supporters. Concernant les caisses du club, le fait de voir Lacazette rester pourrait pousser Gift Orban vers le départ. L’attaquant arrivé de Belgique a été décevant, mas il possède toujours une belle cote sur le marché des transferts. Et avec le Général toujours en place, le Nigérian sait que la saison pouvait être longue, malgré l’âge avancé du Français et le fait que les matchs vont se multiplier avec la Coupe d’Europe au programme.