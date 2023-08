Lacazette fait frissonner l'OL en plein mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Alors que l’OL n’a plus de doublure attitrée à Alexandre Lacazette depuis le départ de Moussa Dembélé, la question d’un recrutement à ce poste se pose. D’autant que le capitaine lyonnais n’est pas infaillible sur le plan physique.

Avec le départ de Moussa Dembélé, l’Olympique Lyonnais ne compte plus de doublure à Alexandre Lacazette au sein de son effectif. Karl Toko-Ekambi est lui aussi vers la sortie tandis que Tino Kadewere a peu de chances de rester à l’OL d’ici au 31 août. Dans le secteur offensif, Laurent Blanc peut s’appuyer sur Jeffinho, Rayan Cherki, Bradley Barcola et Amin Sarr… aucun qui ne serait capable de suppléer Alexandre Lacazette en cas de pépin du capitaine lyonnais. Et cela pose question en pleine préparation alors que cette semaine, le physique de l’international français a grincé à l’entraînement.

En effet ce mercredi, le « général Laca » a été contraint de stopper une séance avant la fin de celle-ci en raison d’une gêne à l’adducteur. Un incident que Laurent Blanc a vite dédramatisé. « Alexandre a fait toute la préparation. Elle a été solide. Il est un joueur très important pour l’OL. Il a fait pratiquement toutes les séances depuis le début de la préparation. Il y a des matchs amicaux où il faut donner encore un peu plus donc voilà. Il a un petit problème à l’adducteur qui reste léger parce qu’il a pu faire les exercices, mais je ne veux prendre aucun risque avec lui » a indiqué le coach de l’OL dans des propos relayés par Olympique et Lyonnais.

L'OL doit-il trouver une doublure à Lacazette ?

L’inquiétude n’est donc pas de mise avant la première journée de Ligue 1 face à Strasbourg, mais ce pépin soulève une réelle question sur la nécessité de recruter un avant-centre d’ici la fin du mercato. Lyon, qui a officialisé mercredi soir la signature de Duje Caleta-Car en défense centrale, devra se poser la question de recruter une doublure à Alexandre Lacazette dans les semaines à venir. D’autant plus si les départs de Toko-Ekambi et de Kadewere se concrétisent tandis que Barcola est lui toujours une priorité du PSG.