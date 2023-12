La passe de trois, un exploit énorme pour l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Vainqueur à Monaco (0-1) vendredi, l’Olympique Lyonnais pourrait enregistrer une troisième victoire consécutive avant la trêve hivernale. Pour le club rhodanien, il s’agirait d’une performance inédite depuis la saison 2021-2022.

L’Olympique Lyonnais a enfin lancé sa saison. Longtemps privés de victoire et enfoncés dans la zone rouge, les Gones, vainqueurs à Monaco vendredi, viennent d’enregistrer deux succès consécutifs. C’est évidemment une première cette saison. Il faut effectivement remonter jusqu’à la fin du précédent exercice pour retrouver la trace d’une telle série. L’équipe entraînée par Laurent Blanc avait déjà battu les Monégasques (3-1), avant de récidiver face à Reims (3-0) les 19 et 27 mai. Autant dire que Pierre Sage et son groupe savourent.

Les Lyonnais savourent

« C’est beaucoup plus confortable de remporter deux matchs consécutifs, a reconnu l’entraîneur intérimaire. L'idée, c'est quand même de construire un jeu dans la durée. Il faut de l'expérience commune pour que les choses se stabilisent. Le fait que les résultats suivent, ça fait très plaisir. Nous sommes satisfaits pour le club, mais nous devons rester mobilisés sur l'objectif final qui est le maintien. L'OL sera guéri quand il aura atteint ces objectifs. Les choses ne sont pas encore assez stables pour une guérison assumée. Le football s'organise autour de la joie de jouer et de la cohésion. » Ce sourire retrouvé se traduit également dans la réaction de Maxence Caqueret, loin d’être rassasié.

« Enchaîner deux victoires, c'est un soulagement, a confié le milieu de terrain. Nous sommes conscients que ce n'est qu'un début, et nous ne sommes pas encore là où nous voulons être, mais c'est un bon début. Après la victoire contre Toulouse (3-0), nous avions à cœur de continuer sur cette lancée. Le dernier match avant la trêve est crucial pour bien terminer l'année. » Si la série se poursuit contre Nantes mercredi, l’Olympique Lyonnais enchaînerait trois victoires. Ce qui n’est plus arrivé depuis janvier-février 2022 après des succès contre Troyes (0-1), l'AS Saint-Etienne (1-0) et l'Olympique de Marseille (2-1).