La cellule de recrutement de l'OL se prend un coup de pression

Par Guillaume Conte

Un véritable cri du coeur est sorti malgré la qualification en Coupe de France à Trélissac. L'urgence absolue est de faire signer un milieu de terrain pour renforcer l'OL dans la deuxième partie de saison.

L’Olympique Lyonnais n’a pas vraiment fait dans la démonstration ce vendredi soir contre Trélissac, mais la qualification en supériorité numérique a finalement été obtenue avant l’épreuve fatidique des tirs au but. Pourtant, c’était à se demander qui allait pouvoir faire la différence, avant le but de Maxence Caqueret qui a libéré toute une équipe, et valide donc la place de l’OL en 1/8e de finale de la Coupe de France. Une prestation qui a donc soulevé quelques interrogations, et notamment sur les manques qu’il reste à combler au mercato.

Yuksek ou Matic, peu importe mais un milieu

Et cela ne fait aucun doute pour les suiveurs de l’OL, il y a un gros problème au milieu de terrain, où les Lyonnais n’ont pas le niveau pour rivaliser avec des équipes de Ligue 1, alors même que cela a été difficile contre une formation de National 2. Résultat, l’urgence a été décrétée sur les réseaux sociaux, alors que les dirigeants lyonnais essayent de faire venir Nemanja Matic ou Ismaïl Yuksek dans les prochains jours. Mais ces dossiers, pour deux raisons différentes, sont à l’arrêt ou presque.

👏 Merci pour votre soutien ce vendredi soir à Limoges ❤💙#BPFCOL 📸 @lubodomo pic.twitter.com/bHttOU9rhC — Olympique Lyonnais (@OL) January 20, 2024

De quoi faire enrager les supporters lyonnais, qui ont bien fait comprendre leur besoin de voir un milieu de terrain signer très rapidement avec des messages adressés à l’Olympique Lyonnais. « Il nous faut un milieu et vite », « il en faut même deux quand on voit notre effectif », « L’impératif, c’est le milieu de terrain à l’heure actuelle, le reste est secondaire », « un milieu défensif svp, c’est obligatoire », « ça fait un an qu’on n’a pas de milieux », « un milieu défensif qui met de l’impact, c’est urgent », ont notamment fait savoir les fans rhodaniens, pour qui la cellule de recrutement ne doit désormais avoir qu’un seul objectif prioritaire. Le message est en tout cas passé, à l’heure où Corentin Tolisso et Maxence Caqueret enchainent les matchs sans vraiment convaincre, du moins sans se montrer très réguliers à leur meilleur niveau.