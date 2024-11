L'UEFA attaque l'OL, la DNCG plaide non coupable

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après avoir été sanctionné par la DNCG pour sa mauvaise gestion financière, l'OL est inquiété par l'UEFA concernant le fair-play financier. Un dossier et des sanctions qui n'ont rien à voir avec la DNCG.

Si l'Olympique Lyonnais obtient des résultats convenables sur le terrain, c'est une autre histoire en coulisses. En proie à une dette colossale, le club rhodanien a été sanctionné par la DNCG. John Textor va devoir apporter du cash rapidement pour éviter une possible rétrogradation des Gones en Ligue 2. Les inquiétants comptes lyonnais n'ont pas non plus échappé à l'UEFA. L'instance tient beaucoup au respect du fair-play financier qu'elle a instauré il y a 10 ans. En ce sens, elle surveille de près la situation financière de l'Olympique Lyonnais. Une venue dans le Rhône a d'ailleurs déjà été programmée.

L'OL privé d'Europe la saison prochaine ?

Selon les informations de But Football Club, l'ICFC (l'Instance de Contrôle Financier des Clubs) s'est rendue à Lyon la semaine dernière. Elle a réalisé un audit des comptes de l'OL dans le cadre du FPF. John Textor ne pourra pas parler d'acharnement envers son club puisque cette visite a été planifiée avant les récentes sanctions décidées par la DNCG. De plus, l'ICFC n'aura aucun mot à dire sur la dette lyonnaise. Elle vient avant tout pour évaluer la capacité de l'OL à financer ses transferts et pour contrôler le déficit annuel des Gones.

Elle veut s'assurer que le club rhodanien puisse avoir un financement vertueux sur les trois prochaines années. Dans le cas contraire, l'UEFA sanctionnera l'OL à partir de la saison prochaine. Aucune sanction n'est en revanche possible pour la saison en cours (2024-2025). Les sanctions envisageables et possibles vont d'une simple amende ou d'une retenue sur les recettes des droits TV européens à une exclusion pure et simple des compétitions européennes. Aux dirigeants de l'OL de convaincre l'instance européenne. Le moment est important pour une formation qui doit jouer la Ligue des champions en septembre prochain. Si l'entrée en C1 n'est pas validée, le business plan de Textor pourrait s'écrouler brutalement.