L'OM libère David Friio, l'OL saute dessus ‍!

Journée agitée entre Lyon et Marseille puisque David Friio est pressenti pour être le futur directeur sportif de l'OL, dans la foulée de son départ de l'OM ce jeudi.

Il n’y a pas de trêve internationale en ce qui concerne les Olympiques. Cela continue de bouger dans les deux clubs. L’OM a préparé le terrain pour l’arrivée de Mehdi Benatia dans un rôle qui reste tout de même à définir, à la fois en raison de son importance, et mais aussi de son statut, l’ancien international marocain ayant du mal à se défaire de sa structure d’agent. Attendu pour être du déplacement de Marseille à Strasbourg, l’ex-défenseur a en tout cas une place de libre dans l’organigramme puisque David Friio a quitté son poste d’un commun accord, ce qui n’implique donc pas de licenciement ni de claquement de porte.

L'organigramme prend forme à l'OL

Mais la surprise du jour n’est pas seulement son départ qui était pressenti depuis quelques semaines, mais son arrivée à Lyon. La rumeur a couru entre Rhône et Saône toute la journée, et L’Equipe a confirmé que cette arrivée au sein de l’OL se dessinait sérieusement désormais. L’ancien footballeur, passé par Epinal, Nîmes ou Nottingham Forrest par la suite, a débuté comme recruteur pour le club anglais, avant de le devenir pour Manchester United, Saint-Etienne et d’endosser la responsabilité de toute la cellule de recrutement de l’OM ces dernières années. Il est ensuite devenu directeur technique pour terminer par être le bras droit de Pablo Longoria comme directeur sportif. Il devrait occuper ce même poste après avoir longuement échangé avec John Textor affirme Hugo Guillemet.

Son arrivée ne mettrait pas un terme au possible retour de Juninho, qui occuperait plus un rôle de conseiller sportif et ce rôle pourrait convenir au Brésilien, qui ne veut pas être toute l’année à Lyon. Une arrivée de David Friio qui ne déplairait en tout cas pas à Matthieu Louis-Jean, qui a posé sa patte sur l’OL depuis son arrivée et a déjà collaboré avec celui qui n’est plus dirigeant de l’OM depuis aujourd’hui. Cela fait donc beaucoup de nouveautés en peu de temps chez les Olympiques, alors que Lyon a récemment confirmée la future arrivée, en 2024, de Laurent Prud’homme comme directeur général, ou CEO comme souhaite le nommer John Textor.