L'OM attaqué en raison du mercato fou de l'OL ‍?

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce marché des transferts hivernal est loin d'avoir livré toutes ses surprises. L'OL et l'OM ont encore quelques emplettes à faire.

L'OL et l'OM déçoivent chacun à leur manière depuis le début de la saison. Les deux Olympiques sont très loin de leurs ambitions affichées et comptent sur cette fin de mercato hivernal pour rectifier le tir. Si Lyon a des moyens assez élevés, ce n'est pas le cas de Marseille, qui cherche de bonnes affaires et des ventes à réaliser. Ces dernières heures, l'OL se montre très actif sur le dossier Orel Mangala. Les Gones auraient même envoyé une offre de près de 30 millions d'euros à Nottingham Forest pour s'offrir les services du Belge. Si le club anglais cédait, ce dernier ferait donc une belle affaire et aurait de quoi réinvestir une partie de la somme sur un autre joueur. Et ce dernier pourrait bien être... Ismaïla Sarr.

Sarr, l'OL prêt à aider l'OM

Comme dit plus haut, l'OM a besoin de liquidités et beaucoup de joueurs ont été mis sur le marché cet hiver. La situation reste assez floue concernant Sarr, qui avait signé l'été dernier. Gennaro Gattuso veut garder le joueur mais en cas de belle offre, il serait dur de résister. Selon les informations du journaliste anglais Jacque Talbot, Everton est très intéressé par le Sénégalais, tout comme Villarreal et donc Nottingham Forest. L'expert mercato rajoute que les Toffees veulent un prêt avec option d'achat mais que le prix demandé par Marseille est de 15 millions d'euros. En cas de vente de Mangala à l'OL, Forest n'aurait aucun mal à s'aligner et faire le bonheur de Longoria. En revanche concernant Gattuso, l'Italien aurait des raisons de pester alors que son effectif connait de grands changements depuis quelques semaines. Outre Sarr, Pape Gueye, Vitinha et Jonathan Clauss sont annoncés sur le départ.