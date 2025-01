L'OL vire 3 joueurs en plein mercato

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

En marge du déplacement à Brest, Pierre Sage a pris la décision de mettre trois joueurs à l’écart de son groupe. Sa décision est une nouvelle façon de faire comprendre à ces trois garçons qu’ils sont poussés vers la sortie.

Le mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais est celui de tous les dangers. John Textor n’a pas d’autres choix que de vendre et d'alléger sa masse salariale pour satisfaire les exigences de la DNCG. Le gendarme financier du football français, qui avait notifié l’OL d’une rétrogradation administrative en Ligue 2, scrute attentivement les mouvements lyonnais. Dans le sens des arrivées, le propriétaire des Gones doit user de stratagèmes pour contourner son interdiction de recrutement. C’est par exemple ce qu’il a fait pour permettre l'arrivée de Thiago Almada en provenance de Botafogo sous la forme d’un prêt gratuit. Afin d’alléger ses finances, John Textor a demandé à Pierre Sage de réduire le plus possible son groupe. En ce sens, le technicien lyonnais a mis à l’écart trois joueurs en marge du déplacement à Brest.

Trois joueurs poussés dehors, ils n’ont plus le choix

Comme l’informe Olympique et Lyonnais, Pierre Sage a pris la décision de placer trois joueurs à l’écart du groupe. Paul Akouokou, Wilfried Zaha et Mahamadou Diawara se sont entrainés à part et n’accompagneront pas ceux qui feront le déplacement à Brest dans le cadre de la prochaine journée de Ligue 1. L’entraineur de l’OL avait fait savoir lors d’une récente conférence de presse qu’il souhaitait disposer d’un groupe réduit. Sa première sentence est irrévocable pour ces trois joueurs, lesquels sont destinés à poursuivre leur carrière loin du Rhône.

Pour le premier nommé, son départ est plus que logique : Akouokou n’a pas joué la moindre minute cette saison. Aucune surprise non plus pour Wilfried Zaha qui n’a jamais réussi à faire son trou dans la formation de Pierre Sage, quelques mois après son arrivée. Enfin, Mahamadou Diawara peut encore espérer glaner du temps de jeu dans la rotation une fois le mercato terminé s’il ne trouve pas de porte de sortie d’ici là.