L’OL victime d’un guet-apens, les supporters du PSG accusés

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Interrogé par France 2, le directeur général de l’Olympique Lyonnais, Laurent Prud’homme, est revenu sur les incidents entre les supporters du PSG et ceux de l’OL avant la finale de la Coupe de France.

Le mois dernier, de violents incidents ont éclaté en marge de la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais. Des bus de supporters des deux équipes se sont retrouvés au même endroit au même moment, ce qui est systématiquement évité par les services de sécurité habituellement afin justement d'empêcher de gros débordements. Cette fois, cela n’a pas été le cas puisque les supporters du PSG et de l’OL se sont retrouvés au même endroit, à un péage près de Lille, où se disputait la finale de la Coupe de France. Au micro de France 2, le directeur général lyonnais Laurent Prud’homme est revenu sur ces incidents intolérables. Le dirigeant du club rhodanien souhaite savoir qui a commis une erreur pour que les supporters des deux camps se trouvent face à face lors du trajet. Il soulève également que les supporters du PSG étaient cagoulés et armés, ce qui prouve une certaine préméditation à ses yeux. Une réelle question se pose à ce niveau et la lumière devra absolument être faite sur les responsabilités de chacun selon Laurent Prud’homme.

Attaques au péage et bus brûlés, les images chocs avant OL-PSG ! https://t.co/BiIekKelfo — Foot01.com (@Foot01_com) May 25, 2024

« Quelle est notre part de responsabilité ? Ce qu’on peut dire, c’est que je ne sais pas si on est responsable de cela car les supporters organisaient eux mêmes leur déplacement. Comment expliquer que nos bus de supporters se soient trouvés au même endroit en même temps que les bus des supporters du PSG ? Je n’ai aucune explication car on suivait l’escort. C’est aberrant que les bus se soient croisés d’autant que dans ces bus il y avait des enfants, des femmes… On le voit sur les images, les supporters du PSG ont des armes, ils sont cagoulés. Est-ce qu’il y a eu un guet-apens ? Je n’en sais rien, mais on peut se questionner. Il y a eu une erreur de parcours. De qui ? L’enquête va déterminer qui a commis une erreur. Mais des erreurs ont été commises. Le responsable de la sécurité de l’OL va être entendu par les enquêteurs. J’attends la finalité de cette enquête. Je me pose la question : est-ce que les pouvoirs publics se donnent tous les moyens pour gérer cette violence ? » a lancé dans Complément d’Enquête sur France 2 le dirigeant de l’Olympique Lyonnais, pour qui l’erreur qui a été commise par les forces de l’ordre le jour de la finale de la Coupe de France aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Et les supporters des deux camps n'ont eu de cesse de se rejeter la faute au sujet de cette bagarre générale.