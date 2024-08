L'OL veut le sérial buteur des JO 2024

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

John Textor veut encore plus d'attaquants à l'OL malgré les signatures de Mikautadze, Orban et Malick Fofana sur les 6 derniers mois. Le Maroc séduit beaucoup les lyonnais. Après El Kaabi, un autre local est suivi avec attention.

L'Olympique Lyonnais possède t-il déjà une attaque de rêve ? Pour beaucoup d'observateurs et de supporters, c'est le cas. Le club rhodanien peut notamment former un duo Alexandre Lacazette-Georges Mikautadze dès les prochaines semaines. On parle de deux des meilleurs buteurs de Ligue 1 la saison passée. A leurs côtés, on retrouve Malick Fofana et Gift Orban qui étaient annoncés très prometteurs en Belgique. Le secteur offensif est complété par Said Benrahma et Mama Baldé, deux joueurs décisifs dans la folle fin de saison dernière. Cependant, cela ne semble pas assez pour John Textor.

Soufiane Rahimi à l'OL ?

L'Américain souhaite le recrutement d'un attaquant supplémentaire à l'OL. Le récent transfert de Georges Mikautadze ne l'a pas rassasié. En effet, la direction lyonnaise est en quête d'un attaquant supplémentaire cet été. Après avoir convoité Ayoub El Kaabi, le buteur de l'Olympiakos, l'OL s'intéresse à un autre pensionnaire de la sélection marocaine selon Nabil Djellit. Le journaliste de L'Equipe évoque un intérêt des Lyonnais pour Soufiane Rahimi, l'attaquant d'Al-Ain aux Emirats Arabes Unis.

Meilleur buteur #Paris2024 Sofiane Rahimi (28 ans) étonne et plaît. Lyon, Villarreal et Stuttgart ont pris des renseignements. Enfant du Raja Casablanca où il a fait ses classes, il lui reste un an de contrat aux Emirats. Peut-être enfin le grand saut en Europe ? #Mercato pic.twitter.com/ZnT8HpAvld — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 2, 2024

Même s'il reste sur une saison à 20 buts en club, Rahimi a surtout fait parler de lui depuis une semaine. Le joueur de 28 ans est le meilleur buteur des JO 2024 avec le Maroc. Il a inscrit 5 buts en 4 matchs dont un penalty ce vendredi en quart de finale. Son sens du but très aiguisé ne plaît pas qu'à l'OL puisque Stuttgart et Villarreal se sont aussi positionnés sur un joueur sous contrat dans le Golfe pendant encore une année. Deux clubs européens solides pour montrer à l'OL que la piste Rahimi n'est pas aussi saugrenue que cela.