L'OL vend Mohamed El Arouch à un prix délirant ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor aime jouer avec sa multipropriété de clubs, et il est bien parti pour réaliser un tour de passe-passe assez hallucinant pour aider l'OL à faire une très grosse vente.

Obligé de vendre pour 100 millions d’euros de joueurs pour se retrouver dans les clous de ses promesses face à la DNCG, John Textor ne parvient pour le moment pas à enchainer les transferts dans le sens des départs pour s’y retrouver. Il pourrait bénéficier d’un sacré coup de pouce pour la vente d’un joueur qui ne fait pas partie des plans de Pierre Sage à l'OL, et n’a jamais réussi à s’imposer en équipe A malgré son étiquette de joueur prometteur dans le centre de formation. Il s’agir de Mohamed El Arouch, qui compte deux matchs en Ligue 1 dans toute sa carrière, à désormais 20 ans. Le milieu de terrain s’est envolé pour Botafogo, où il devrait signer dans les prochains jours. Un club de la galaxie John Textor, et cela risque d’être facilement vérifiable vu le montant annoncé au Brésil pour ce transfert. Même si rien n’a été officialisé en ce sens, il se pourrait que cette arrivée se fasse dans le cadre d’un transfert de 18 à 20 millions d’euros. Un montant dingue, supérieur à celui que vient de dépenser Botafogo pour Thiago Almada, l’international argentin présent aux Jeux Olympiques et qui figurait parmi les meilleurs joueurs de la MLS, le championnat nord-américain.

El Arouch attendu cette semaine au Brésil

🚨 | El Arouch, possível reforço do Botafogo, deverá ser a maior contratação da América Latina.



🗞 | @astrobfr pic.twitter.com/TQQut3T8sX — Fogão Deprê (@_DepreFogo) August 4, 2024

Si cette vente se confirmait à ce prix, cela risquerait de faire grincer des dents puisque Mohamed El Arouch est valorisé à 1,5 million d’euros sur les sites spécialisés. Une telle rentrée d’argent permettrait toutefois à l’OL de faire grimper sa colonne des recettes pour cet été, et atteindre les 40 millions d’euros de joueurs vendus. La DNCG, qui avait déjà validé le tour de passe-passe de la signature d’Ernest Nuamah à l’OL via Molenbeek, ne pourrait pas y trouver grand chose à redire. Les médias brésiliens annoncent en tout cas l’arrivée du jeune lyonnais la semaine prochaine à Rio de Janeiro, et la signature dans la foulée d’un contrat de deux ans. La réponse ne devrait donc pas tarder, sachant que le club lyonnais se doit encore d’officialiser ses transactions de manière publique, ce qui permettrait de savoir combien Botafogo a dépensé pour s’offrir Mohamed El Arouch.