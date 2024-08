L’OL vend Mama Baldé à Brest

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’Olympique Lyonnais a fait savoir que son attaquant Mama Baldé avait signé à Brest dans le cadre d’un transfert de 4,5 millions d’euros, assorti d’un bonus de 2,4 millions d’euros et d’un pourcentage de 15 % sur une éventuelle future plus-value. « Arrivé à l’OL en 2023 en provenance de Troyes, l’avant centre bissau-guinéen (29 sélections) a disputé 25 matches avec l’OL et inscrit 2 buts. L’Olympique Lyonnais remercie Mama Baldé et lui souhaite une belle carrière », a annoncé l’OL à son joueur qui aura eu un rôle non négligeable dans la belle deuxième partie de saison dernière.