L'OL vend à tour de bras, Nuamah prend la porte

Par Corentin Facy

Après avoir bouclé le départ de Maxence Caqueret à Côme pour 17 millions d’euros, l’OL négocie avec Everton pour Ernest Nuamah. L’international ghanéen a de fortes chances de quitter Lyon cet hiver.

Le mercato hivernal est pour l’instant très actif à l’Olympique Lyonnais, qui donne tout pour alléger sa masse salariale et ainsi satisfaire les requêtes de la DNCG. Gift Orban, Jeffinho, Adryelson et Anthony Lopes ont déjà quitté le club et ils vont être imités dans les heures à venir par Maxence Caqueret. Le milieu de terrain français de 24 ans va rejoindre Côme, qui a trouvé un accord avec l’OL pour un transfert à hauteur de 17 millions d’euros. John Textor n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin puisque selon les informations de RMC, un autre départ fait actuellement l’objet de négociations.

Il s’agit de celui d’Ernest Nuamah, qui n’est pas vraiment un titulaire indiscutable dans l’esprit de Pierre Sage depuis le début de la saison. L’attaquant ghanéen, trop irrégulier depuis son arrivée dans la capitale des Gaules, intéresse énormément Everton. Fabrice Hawkins et Edward Jay expliquent que les Toffees vont dégainer une offre prochainement et que l’ailier de 21 ans a de très fortes chances de rejoindre la Premier League d’ici au 31 janvier. Aucun chiffre n’a pour l’instant filtré, mais le départ de l’ailier ghanéen ne fait plus vraiment de doute.

Everton veut Nuamah cet hiver

Un départ de plus à venir donc pour l’Olympique Lyonnais, qui joint la parole aux actes en ce mois de janvier et qui dégraisse en masse comme l’avait promis John Textor. On soulignera par ailleurs que l’homme d’affaires américain tient pour l’instant sa parole, à savoir de ne pas toucher aux titulaires de Pierre Sage (Fofana, Cherki, Lacazette, Tolisso) mais de vendre parmi les joueurs dont le temps de jeu était assez faible depuis le début de la saison. Un effort qu’apprécieront aussi bien les supporters de l’OL que Pierre Sage.