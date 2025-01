L’OL trop prévisible, Bourgoin donne sa recette

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Tombeur de l’Olympique Lyonnais (2-2, 4-2 tab) en 16es de finale de la Coupe de France, Bourgoin-Jallieu a parfaitement négocié la séance de tirs au but. Le club de National 3 avait minutieusement préparé cet exercice.

Sans prolongation, les clubs amateurs le savent, il suffit d’accrocher un adversaire pendant 90 minutes pour l’emmener aux tirs au but et multiplier ses chances de créer l’exploit. On n’ira pas jusqu’à dire que Bourgoin-Jallieu a visé le nul. En tout cas, l’équipe de National 3 est parvenue à sortir l’Olympique Lyonnais dans cette séance. Après la rencontre, le gardien Ronan Jay, qui a systématiquement plongé du bon côté, a avoué qu’il avait reçu de précieux renseignements sur les tireurs rhodaniens. Un travail orchestré par l’entraîneur des portiers Teo Decker.

« Alors moi, j’étais derrière tout court, parce que j’étais derrière la cage avec lui, a confié le membre du staff de Bourgoin à So Foot. A chaque fois qu’il y avait un joueur qui commençait à avancer, je lui rappelais où il devait plonger. Finalement, il a fait 100% (de plongeons du bon côté) et 50% d’arrêts. On a effectué le travail qu’il fallait pour qu’il plonge au moins du bon côté. Mais bon, on n’avait aucune certitude non plus, parce qu’on n’est jamais à l’abri de rien dans le foot. Ils auraient très bien pu changer, tous tirer au centre, mais en tout cas, selon ce qu’on avait établi, c’est ce qui s’est passé. »

Pierre Sage a surpris Bourgoin

« Pour chaque joueur de l’effectif, on avait un panel de penaltys récents et une statistique sur tous les penaltys en carrière, ainsi que les zones dans lesquels ils avaient été tirés. En fonction de ce qu’on avait vu, on savait plus ou moins de quel côté ils allaient partir. C’est ce qui était noté. Pour chaque joueur, on se disait : lui, il tire là, lui tire là, lui tire là… Et ça a fonctionné, s’est réjoui Teo Decker, bien informé sur Alexandre Lacazette qui a manqué sa tentative. Il a 60% de tirs sur le côté ouvert et 40% sur le côté fermé. » Le technicien a quand même admis que Bourgoin s’était préparé à affronter le gardien numéro 2 de l’OL Rémy Descamps. Mais la titularisation de Lucas Perri n’a pas empêché les amateurs de passer.