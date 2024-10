L’OL tape du poing sur la table après les incidents contre Nantes

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Après les incidents en tribunes qui ont marqué la rencontre entre l’OL et le FC Nantes, le club rhodanien a publié un communiqué ce mardi pour condamner les regrettables événements qui se sont produits dans l’enceinte du Groupama Stadium et a annoncé avoir pris des mesures d’exclusion de stade contre dix-neuf personnes allant de trois à dix-huit mois pour dissimulation du visage, port d’armes et violence volontaire aggravée. L’OL a également déposé un total de seize plaintes pour des motifs similaires. Le septuple champion de France conclut en affirmant vouloir améliorer les relations entre les différents groupes de supporters impliqués dans les échauffourées pour assurer la sécurité de chaque spectateur se rendant au Groupama Stadium pour les rencontres à venir. L’intégralité du communiqué de l’Olympique Lyonnais est à retrouver ci-dessous.