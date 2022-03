L'OL se reconstruit, Peter Bosz pose les premières pierres

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dixième de Ligue 1 à la mi-mars, l’OL de Peter Bosz affiche le pire bilan de l’histoire du club lyonnais depuis 1996.

Balayé par le Stade Rennais dimanche soir à domicile (2-4), l’Olympique Lyonnais fait le yoyo depuis plusieurs semaines. L’irrégularité de l’équipe de Peter Bosz ne lui permet pas de revenir dans le haut du classement et désormais, il faudrait un miracle pour que l’OL termine sur le podium de la Ligue 1. Le seul et unique espoir pour Lyon de décrocher une place qualificative pour la Ligue des Champions va sans doute être de gagner l’Europa League. En cas d’élimination face au FC Porto jeudi soir, la situation deviendrait alors très précaire pour Peter Bosz. Mais dans l’émission « Tant qu’il y aura des Gones » sur le site Olympique & Lyonnais, l’ancien gardien de but rhodanien Nicolas Puydebois a volé au secours de Peter Bosz. Pour le consultant, il est possible que les joueurs de l’OL ne soient pas au niveau des exigences de l’ex-entraîneur de l’Ajax, ce qui expliquerait alors les maux de Lyon.

Quelque soit le résultat à la fin de la saison, que ce soit en EL ou en Ligue 1, l'OL doit absolument garder Peter Bosz.

On a besoin de continuité, et d'un projet de jeu clair.

Mais la plupart ici ne sont pas prêts pour ce débat. — 🇺🇦 Olive 🇺🇦 (@OliveOL_98) March 14, 2022

Nicolas Puydebois vole au secours de Peter Bosz

« J’aime beaucoup ses discours avant et après les matchs. Il est toujours lucide, il ne se cache jamais derrière la pluie ou le mauvais temps. Il assume ses choix. J’aime sa philosophie de jeu mais il n’arrive pas à la mettre en place. Je ne sais pas si ce sont les joueurs qui n’ont pas la capacité athlétique pour faire ce qu’il veut mettre en place. Est-ce que sa philosophie demande trop d’exigence ? » s’est interrogé Nicolas Puydebois avant de conclure. « Force est de constater que le papier cadeau est beau mais aujourd’hui, l’OL est 10e avec 41 points et ce n’est pas suffisant pour un club comme l’Olympique lyonnais. C’est un gros mot de dire qu’on est en transition au club alors que ce serait peut-être bien de l’assumer à un moment cette transition. Le microcosme lyonnais n’accepte pas de laisser du temps, de laisser les choses se mettre en place. Jean-Michel Aulas a mis du temps à construire ce qu’est devenu l’OL, avant de gagner un premier trophée. Il ne faut pas l’oublier » a rappelé l’ancien gardien lyonnais, pour qui il faut encore être patient avec Peter Bosz. Mais les supporters de l’OL ainsi que Jean-Michel Aulas le seront-ils encore longtemps ?