L'OL se fait griller dans le dossier Lindstrom

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est un club ambitieux cet été sur le marché des transferts. Le club rhodanien aimerait beaucoup s'attacher les services d'un milieu de terrain de qualité, à savoir Jesper Lindstrom.

A Lyon, on espère retrouver un club qui joue les premières places la saison prochaine. Cela passera par un mercato estival ambitieux. John Textor est débarrassé des contraintes de la DNCG et compte bien faire le nécessaire. Parmi les joueurs qui intéressent beaucoup l'OL : Jesper Lindstrom. Le milieu de terrain danois du Napoli est plus que jamais sur le départ. Le joueur de 24 ans compte se relancer après une saison compliquée en Italie. La perspective de rejoindre la France et l'OL lui plait beaucoup. Mais le dossier se complique quelque peu et un club de Premier League veut en profiter pour devancer la formation de Pierre Sage.

Lindstrom, l'OL va devoir faire très vite pour boucler le deal

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jesper Grænge Lindstrøm (@jesperlindstroem18)

Selon les informations du bien renseigné Fabrizio Romano, Everton veut en effet griller tout le monde dans le dossier Lindstrom. Fort d'une puissance financière plus importante que l'OL, les Toffees pourraient aligner le montant demandé par le Napoli, qui serait de plus de 20 millions d'euros. Un coup dur si la tendance se confirme, à moins que John Textor n'arrive à sortir un nouveau coup de maitre de son chapeau. Outre l'OL et Everton, l'Olympique de Marseille est aussi annoncé comme intéressé par l'international danois. Si les Gones veulent avoir une chance de signer Lindstrom, plus de temps à perdre, quitte à débloquer des fonds avec une vente importante. Rayan Cherki est annoncé du côté du Borussia Dortmund. Mais sa présence avec l'équipe de France olympique ne facilite pas les choses pour qu'un deal se boucle prochainement. Affaire à suivre donc.