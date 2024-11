L'OL doit virer six joueurs, la première annonce de Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En conférence de presse ce samedi, au lendemain des décisions de la DNCG, John Textor a clairement fait savoir que le vestiaire de Pierre Sage va subir une cure d'austérité. L'OL doit réaliser des économies et faire rentrer de l'argent dans les caisses.

Apparu euphorique vendredi au moment d’évoquer son passage devant la DNCG, John Textor était nettement moins détendu face aux médias ce samedi. Car le propriétaire de l’Olympique Lyonnais le sait, le gendarme financier du football n’est pas du genre à rire, et s’il a menacé l’OL d’une rétrogradation en raison de l’état de ses finances, le patron d’Eagle Football Group ne doit pas prendre cela à la légère.

Face à la presse, l’homme d’affaires américain, qui a racheté l’Olympique Lyonnais pour 800 millions d’euros à Jean-Michel Aulas sait que l’heure à des choix drastiques, notamment sur le plan de l’effectif. Questionné notamment sur le fait que Rayan Cherki pour partir dès le prochain mercato d’hiver, John Textor s’est voulu très prudent tout en ne masquant pas qu’il était nécessaire de procéder à des économies.

L'OL a six joueurs de trop

Dans des propos relayés par RMC, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais estime que l’effectif actuel mis à la disposition de Pierre Sage est surdimensionné, mais que ce n’est pas pour cela que Rayan Cherki sera sacrifié, contrairement aux rumeurs. « En le prolongeant, on a perdu 15 millions d'euros de vente mais nous avons obtenu un accord à plus long terme. Il a une plus grande valeur aujourd'hui que cet été. Rayan devrait rester en janvier, mais ce sera son choix, comme toujours dans le football. Actuellement, on a 29 joueurs sous contrat en équipe première. Idéalement il faudrait 23 ou 24 joueurs. Il y a six joueurs de trop. Certains ne sont pas partis et nous voulions recruter pour être plus forts en championnat. Pierre Sage doit décider quel joueur il met sur le terrain, mais on a trop de joueurs », a répété John Textor, visiblement déterminé à faire des coupes sombres dans son équipe.