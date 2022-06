L'OL s'est lourdement trompé, les millions disparaissent

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ayant perdu son brassard de capitaine ainsi que sa place de titulaire à l'OL, Léo Dubois est condamné à partir cet été pour relancer sa carrière. Cependant, cela ne sera pas aussi facile que prévu et le club lyonnais devra faire des concessions.

En moins d'une saison, Léo Dubois a connu un déclassement violent du côté de l'OL. Le latéral droit avait démarré le précédent exercice en tant que capitaine des Gones à la place du partant Memphis Depay. Mais, en quelques mois, il a vu l'émergence du jeune Malo Gusto à son poste venir gâcher ses beaux plans à Lyon. Tout s'est rapidement enchaîné en parallèle des difficultés collectives : fronde des supporters à son égard, tension à l'entraînement avec Boateng et enfin mise sur le banc avec la fin de son statut de capitaine de l'OL. L'avenir de Dubois dans la capitale des Gaules s'annonce plus sombre que jamais.

Un transfert à bas coût ou un prêt pour Dubois

Pour Dubois, le constat est clair : il faut à tout prix partir cet été de Lyon pour relancer une carrière dans le dur en club et encore plus en Equipe de France. En effet, il n'a plus été appelé par Didier Deschamps depuis le déplacement en Finlande en novembre dernier et ses chances d'aller au Qatar sont très minces. Encore faut-il trouver des clubs intéressés par lui. L'ancien nantais n'a été convoité que par la Fiorentina et il n'est même pas la première option de la Viola, laquelle privilégie Dodô du Shakhtar Donetsk.

En cause, selon Le Progrès, les 10 millions d'euros attendus par l'OL pour Dubois couplés au très bon salaire du joueur. Dans le marché actuel, Léo Dubois n'est pas une solution séduisante pour les autres clubs. Il ne reste que deux possibilités à l'OL pour décanter le dossier comme l'indique une source citée par Le Progrès. « C’est Lyon qui détient la clé, car aucun club ne mettra 10 millions sur la table. Il faudra accepter une offre plus basse, ou un prêt, permettant au joueur de se relancer, tout en allégeant la masse salariale de l’effectif. Mais s’il devait rester, il se battra dès le premier entraînement pour essayer de regagner sa place », indique t-elle. Dans l'intérêt de Léo Dubois voire du groupe lyonnais, l'OL doit revoir ses exigences financières à la baisse.