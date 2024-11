L'OL rétrogradé à titre conservatoire et interdit de mercato ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

John Textor était « confiant » à la sortie de son passage devant la DNCG, ce vendredi en début d’après-midi. Le gendarme financier du football français n’a pourtant pas été convaincu par le patron de l’OL.

La décision de la DNCG est tombée ce vendredi peu avant 20 heures, après le passage de l’Olympique Lyonnais devant le gendarme financier du football français ce vendredi à 11 heures. Les supporters lyonnais craignaient le pire et ils avaient raison puisque dans un communiqué officiel, la LFP informe de la rétrogradation « à titre conservatoire » du club rhodanien à l’issue de la saison. De plus, un encadrement strict de la masse salariale et une interdiction de recruter ont été prononcées à l’encontre de l’OL. Après son passage devant la DNCG ce vendredi, John Textor se montrait pourtant confiant.

Rétrogradation et interdiction de recrutement pour l'OL

« La DNCG a compris notre organisation plus que tout le bruit que cela fait depuis plusieurs semaines. C'est toujours incorrect de parler de joueurs en particulier. C'est ce qui introduit la peur dans l'esprit de nos supporters. Nous avons deux gros effectifs » avait réagi plus tôt dans la journée John Textor à la sortie de son examen face à la DNCG en compagnie de Laurent Prud’homme. Coup dur donc pour l’OL, qui ne manquera pas de réagir dès samedi à l’occasion d’une conférence de presse tenue par John Textor.