L’OL refuse la Super League et se fait chambrer

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'Europe a réagi de manière musclée à la volonté de la Super League de concurrencer l'UEFA. L'OL également, même si cela n'a pas toujours été pris au sérieux.

Les clubs européens ont répondu à la décision de justice de l’UE qui accorde le droit à des nouveaux projets concurrents de l’UEFA d’exister dans le football de club. Si le Real Madrid et le FC Barcelone se sont félicités, et que le porteur du projet a déjà annoncé les contours de cette nouvelle compétition qui pourrait voir le jour en 2025, l’ensemble des clubs européens a rejeté en bloc l’idée de zapper la Ligue des Champions pour la Super League. Les clubs anglais n’y seront pas autorisés par la Premier League, le PSG, l’AS Monaco, le Bayern Munich, Dortmund, tous les clubs espagnols en dehors des deux géants, de nombreuses formations italiennes, ont expliqué qu’ils ne voulaient pas rejoindre un championnat quasiment fermé et dont l’unique but était de faire des gros matchs avec beaucoup de revenus.

Après avoir pris connaissance de la décision de la CJUE, l’Olympique Lyonnais tient à affirmer et apporter tout son soutien sans réserve à l’ECA, l’UEFA et la FIFA.

L’Olympique Lyonnais exprime son attachement le plus fort à la solidarité, l’équité, la méritocratie et… pic.twitter.com/UodiGN6oX1 — Olympique Lyonnais (@OL) December 21, 2023

L’Olympique Lyonnais, club français qui compte le plus de participations en Ligue des champions, a tenu également à réagir à cette information. « Après avoir pris connaissance de la décision de la CJUE, l’Olympique Lyonnais tient à affirmer et apporter tout son soutien sans réserve à l’ECA, l’UEFA et la FIFA. L’Olympique Lyonnais exprime son attachement le plus fort à la solidarité, l’équité, la méritocratie et l’ouverture, seules garanties d’un sport juste et populaire », a livré le club rhodanien.

« Lyon n’était pas invité »

Une décision globalement applaudie par les suiveurs lyonnais, mais qui a permis surtout à pas mal de supporters, qu’ils soient de l’OL ou d’autres clubs, d’enfoncer le clou alors que les participations européennes paraissent désormais d’un autre temps à Lyon, qui vient tout juste de sortir de la zone rouge à la mi-saison de Ligue 1. « En Ligue 2 vous n’aurez pas de choix à faire de toute façon », « Les Coupes d’Europe et Lyon, c’est plus trop d’actualité », « Le 15e de Ligue 1 n’est pas concerné », « Merci de votre réponse mais vous n’étiez pas invité », « Sinon, Sochaux aussi a refusé », « Dans tous les cas, on n’y participera pas », ont notamment répondu les internautes. Un brin de moqueries et beaucoup d’appréciations positives, l’OL a en tout cas tenu à faire savoir sa réponse sur cette actualité chaude du football européen.