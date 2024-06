L'OL rattrapé par un mauvais procès ukrainien

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Prêté par Donetsk à Lyon juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Mateus Tetê vaut au club de John Textor un procès initié par l'équipe ukrainienne.

Dans l'urgence et suite à la guerre déclenchée par la Russie, l'UEFA avait accepté que des joueurs qui évoluaient en Ukraine puissent suspendre leur contrat afin de pouvoir évoluer ailleurs en Europe. C'est dans ce cadre que Tete, l'attaquant brésilien de Donetsk, avait rejoint l'Olympique Lyonnais au printemps 2022, avant de rester une saison de plus avec l'OL. « L’Olympique Lyonnais parvient à conserver l'ailier brésilien dans son effectif grâce à un prêt d’une année », avait alors précisé le club dirigé à l'époque par Jean-Michel Aulas. Six mois plus tard, l'OL annonçait le prêt de Tetê à Leicester. Et du côté de Donetsk, on estime que l'Olympique Lyonnais a profité de cette situation pour prendre de l'argent avec un joueur qui était sous contrat jusqu'en 2023 avec la formation ukrainienne.

L'OL et Tottenham dans le collimateur

Résultat, Serhiy Palkin, patron de Donetsk, a confirmé, dans The Telegraph, avoir collé un procès à l'Olympique Lyonnais, et qu'il pourrait en faire de même avec Tottenham concernant cette fois Monor Solomon. « Dans ce dossier, nous avons deux côtés, un côté juridique et un côté moral. Le tribunal tranchera sur le plan juridique. Concernant le côté moral, lorsque j’ai parlé avec Tottenham, j’ai parlé de la partie morale de cette affaire. Nous avons arrêté toute négociation avec Tottenham. Nous nous concentrons sur un procès contre Lyon et nous en verrons le résultat et après cela, nous déciderons du type de mesures que nous prendrons contre Tottenham », a prévenu le responsable ukrainien, sans en dire plus sur le timing de ce procès. Fin 2022, Donetsk avait saisi le Tribunal Arbitral du Sport pour le dossier Tetê.