L’OL prépare ce coup fumant depuis des semaines ‍!

Par Guillaume Conte

L'OL va créer ce mardi la première grosse surprise de ce mercato en bouclant le recrutement de Georges Mikautadze, intercepté alors qu'il allait signer à l'AS Monaco. Un coup qui ne doit rien au hasard.

A l’heure où le PSG peine à se renforcer cet été, même si cela ne devrait pas tarder, l’OL et l’OM espèrent réaliser de jolis coups pour retrouver de l’ambition et le goût du podium. Lyon est en train de frapper un grand coup en court-circuitant l’arrivée de Georges Mikautadze à l’AS Monaco, alors que tout semblait bouclé. L’AS Monaco y a cru à deux reprises, mais la première fois, le Géorgien en personne a pris la parole pour dire que rien n’était fixé. Ensuite, c’est la visite médicale qui était même programmée par le club de la Principauté, avant de voir l’OL asséner le coup de grâce ce lundi soir. Un accord a été trouvé avec le FC Metz pour un transfert à 18 millions d’euros, et le joueur a ensuite bondi sur l’occasion pour dire oui à Lyon. Il doit désormais arriver ce mardi dans le Rhône pour signer un contrat de cinq ans, et faire rêver les supporters lyonnais, qui voient déjà son association avec Alexandre Lacazette les faire saliver. Pour la Ligue 1 comme pour l’Europe.

L'OL attendait le bon moment pour sortir du bois

La première séance de ce stage, dans un cadre idéal 👊🤩⛰️



Le travail commence 💪 pic.twitter.com/AOZ1xF4Vs0 — Olympique Lyonnais (@OL) July 15, 2024

Mais comment l’Olympique Lyonnais a ainsi pu réapparaitre sur cette piste qui semblait perdue d’avance, tant Monaco avait avancé avec le joueur géorgien mais aussi avec le FC Metz ? Pour faire entendre raison au club lorrain comme au jeune attaquant passé sans succès par l’Ajax Amsterdam la saison dernière, le compte spécialisé sur l’OL Goneback assure que John Textor peut remercier deux hommes pour leur gros travail de l’ombre qui n’a pas été freiné malgré les vents contraires. Ainsi, le directeur sportif David Friio et le directeur d’Eagle Football Michael Gerlinger n’ont jamais rien lâché et ont vu leur acharnement être récompensé. Notamment en maintenant le contact avec le clan du Géorgien et se montrant toujours aussi offensif malgré la bataille à un moment mal engagée. Après la remontée au classement de la saison dernière, cette prise surprenante alors que l’AS Monaco touchait au but a le don de ravir les supporters lyonnais, qui n’ont pour le moment pas grand chose à reprocher à leurs dirigeants sur ces derniers mois.

Si la belle série de la fin de saison devait se continuer, alors nul doute que l’OL se prendrait à rêver à retrouver un peu de sa gloire du début du siècle.