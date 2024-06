L'OL prend une décision radicale pour O'Brien

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Bien conscient que son défenseur central faisait saliver les clubs de Premier League, l'Olympique Lyonnais a décidé de changer brutalement son prix pour réaliser une belle opération financière.

Auteur d’une saison convaincante, Jake O’Brien fait partie des révélations de la Ligue 1, et d’une très bonne pioche de l’Olympique Lyonnais. Le nouvel international irlandais, acheté pour un million d’euros en provenance de Crystal Palace après un passage par la Belgique, a mis tout le monde d’accord alors que personne ne misait sur lui. Résultat, la Premier League se tourne désormais vers lui, et West Ham est même désireux de faire le forcing pour le recruter. Mais entre sa valeur marchande estimée, et ce que demande l’OL, il y a désormais une grosse différence souligne le Daily Mail. En effet, le quotidien anglais rappelle que John Textor risque de se montrer gourmand après avoir dépensé 30 millions d’euros pour faire venir Moussa Niakhaté de Nottingham Forrest.

L'OL change le prix de Jake O'Brien

Mais la gourmandise lyonnaise ne s’explique pas seulement par des grosses dépenses, car en achetant Jake O’Brien, le club rhodanien a certes dépensé peu d’argent en cash, mais a vu Crystal Palace demander 20 % de toute future plus-value sur le transfert du joueur. Un manque à gagner concret que l’OL doit prendre en compte, et qui fait partie des éléments qui forcent les dirigeants lyonnais à montrer le prix de l’Irlandais, qui pourrait partir finalement pour 18 millions, au lieu des 12 annoncés récemment. Ainsi, en cas de vente à ce prix, c’est un tout petit moins de 4 millions d’euros qui reviendraient dans la poche du club londonien. Mais cela laisserait réellement 14 millions d’euros dans les poches de l’OL. Une très belle opération même si elle fragiliserait à nouveau la défense centrale, qui pouvait compter sur un O’Brien fiable, costaud et également dangereux offensivement. Pour bien des supporters, il est encore tôt pour vendre l’Irlandais un an après son arrivée, alors qu’il pourrait découvrir l’Europe et prendre encore de la valeur dans un club où il aura du temps de jeu.